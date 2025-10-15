ENGLISH KURDÎ
ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 09:43
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 10:43
İsrail dört rehine cenazesinin teslimi sonrası Refah'ı yeniden açıyor

İsrail, rehine cenazelerinin "yavaş teslim edilmesini" gerekçe göstererek Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların girişini engelliyor. Gazze'de hâlâ 20 rehine cenazesi bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail hükümeti, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı.

İsrail'de siyasi irade, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesini kararlaştırdı.

Hamas'ın gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu paylaşıldı.

28 kişiden 8'inin cenazesi teslim edildi

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba günü açmayacağını açıklamıştı. İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına neden olarak Hamas'ın elindeki tüm İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi öne sürmüştü.

Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti.

Ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'de yaşamını yitirmiş olan 28 kişiden 8'inin cenazesini teslim etmiş oldu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
filistin israil Gazze Refah sınır Kapısı Hamas Uluslararası Kızılhaç
