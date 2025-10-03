İsrail donanması Marinette gemisine müdahale etti

"Marinette" Küresel Sumud Filosu'nun alternatif bir rota ile müdahaleden kurtulup yola devam eden son gemisiydi. Gazze'ye 46 deniz mili uzaklığındayken İsrail askerleri savaş gemileri ve botlar ile önce tekneyi taciz etti. Ardından silahlı askerler Marinette'ye çıkarak aktivistleri gözaltına aldı. Gemi ile iletişim kesilirken geriye bianet'e ulaştırdıkları bu görüntüler kaldı.

Gemide Türkiye'den 3 kişi, Almanya'dan 1 kişi, Avustralya'dan 1 kişi ve Umman vatandaşı bir kişi olduğu öğrenildi.

"Denizden Gazze'ye bu insanlığın sesidir"

Gemide bulunan makine mühendisi ve aktivist Ömer Faruk Narlı, bir gün önce şu açıklamaları yapmıştı:

Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”

(NÖ)