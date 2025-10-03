ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2025 10:58
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2025 12:09
1 dk Okuma

İsrail donanması Marinette gemisine müdahale etti

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nun yola devam eden son teknesi "Marinette" ile iletişim kesildi. İsrail donanması tekneye müdahale etti.

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

İsrail donanması Marinette gemisine müdahale etti

"Marinette" Küresel Sumud Filosu'nun alternatif bir rota ile müdahaleden kurtulup yola devam eden son gemisiydi. Gazze'ye 46 deniz mili uzaklığındayken İsrail askerleri savaş gemileri ve botlar ile önce tekneyi taciz etti. Ardından silahlı askerler Marinette'ye çıkarak aktivistleri gözaltına aldı. Gemi ile iletişim kesilirken geriye bianet'e ulaştırdıkları bu görüntüler kaldı.

Gemide Türkiye'den 3 kişi, Almanya'dan 1 kişi, Avustralya'dan 1 kişi ve Umman vatandaşı bir kişi olduğu öğrenildi.

"Denizden Gazze'ye bu insanlığın sesidir"

Gemide bulunan makine mühendisi ve aktivist Ömer Faruk Narlı, bir gün önce şu açıklamaları yapmıştı:

Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”
Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”
9 Eylül 2025

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
israil filistin Gazze Küresel Sumud Filosu Akdeniz
