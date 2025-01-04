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Yayın Tarihi: 4 Ocak 2025 09:43
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2025 10:06
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İsrail Dışişleri Bakanı, İlham Ahmed ile görüştü

İsrailli yetkililerin basına verdiği bilgiye göre; Saar, İlham Ahmed'le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail Dışişleri Bakanı, İlham Ahmed ile görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar,  Kuzey ve Doğu Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Komitesi Eşbaşkanı İlham Ahmed ile görüştü.

İsrael Hayom gazetesi, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Saar’ın, İlham Ahmed'le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Ahmed'in, "Suriye’deki silahlı gruplar tarafından Kürtlere yönelik keyfi tutuklamalar ve infazlar hakkında bilgi verdiği" belirtildi.

Saar'ın ise "Kürtlerin endişelerini her platformda gündeme getiriyoruz" dediği ifade edildi.

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(RT)

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İsrail Rojava İlham Ahmed
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