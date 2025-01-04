İsrail Dışişleri Bakanı, İlham Ahmed ile görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kuzey ve Doğu Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Komitesi Eşbaşkanı İlham Ahmed ile görüştü.
İsrael Hayom gazetesi, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Saar’ın, İlham Ahmed'le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı.
Ahmed'in, "Suriye’deki silahlı gruplar tarafından Kürtlere yönelik keyfi tutuklamalar ve infazlar hakkında bilgi verdiği" belirtildi.
Saar'ın ise "Kürtlerin endişelerini her platformda gündeme getiriyoruz" dediği ifade edildi.
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18 Aralık 2024
(RT)