İsrail devlet televizyonu: Ordu, Sumud Filosu'na müdahaleye hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na müdahale için hazırlandığını öne sürdü.

Haberde, İsrail ordusunun donanma komandoları birimi Şayetet'in, son günlerde açık denizde gemilere müdahale tatbikatları gerçekleştirdiği, tatbikatın katılımcılara verilebilecek zararı en aza indirmek için yapıldığı iddia edildi.

Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”

İsrail'e göre insani yardım taşımak "provokasyon"

KAN, İsrail’in son günlerde filo organizatörlerine insani yardımların Aşkelon Limanı, Kıbrıs ya da Vatikan üzerinden ulaştırılmasını teklif ettiğini ancak bu teklifin organizatörler tarafından reddedildiğini öne sürdü. Kanala göre Tel Aviv, bu durumu organize bir provokasyon olarak değerlendiriyor.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Global Sumud Filosu internet sitesinden 29.09.2025 tarihinde kaydedilen harita

Küresel Sumud Filosu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, öncü gemilerinin "Gazze'ye sadece 366 deniz mili [678 km] uzaklıkta olduğunu ve üç ila dört gün içinde varmasının tahmin edildiğini" belirtti.

‘Gazze’de 64 bin 905 Filistinli öldürüldü’

Gazze’deki sağlık bakanlığına göre 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırısı altındaki çoğu kadın ve çocuk en az 66 bin 5 Filistinli öldürüldü, 168 bin 162 kişi yaralandı.

Türkiye ve Britanyalı hekimlerden dünyaya Gazze mektubu: “Bu, siyaset değil insanlık meselesi”

Sumud ne demek? Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

(NÖ)