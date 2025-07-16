Suriye’nin güneyindeki Süveyda vilayetinde, Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında 13 Temmuz’da başlayan ve yeni yönetime bağlı güçlerin müdahalesiyle tırmanan çatışmalar, dördüncü gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, Dürzilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek, başkent Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasına hava saldırıları düzenledi.

Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

Saldırılar sırasında Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

Öte yandan, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik ilk saldırıda, iki kişinin yaralandığını bildirdi.

🔴 İsrail'den Şam'a hava saldırıları: Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binaları hedef alındı



📹 Video: Al Jazeerahttps://t.co/KBT4LS2z6D pic.twitter.com/2p2vqzxlqC — bianet (@bianet_org) July 16, 2025

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Katz: Acı darbeler başladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırılardan birinin görüntüsünü yayınladı.

Görüntülerde, Suriye televizyonunda haber bülteni sunulurken arka planda Genelkurmay Başkanlığı binasının vurulduğu, spikerin patlama sesinin ardından kendini korumaya çalışarak yayını terk ettiği görüldü.

🔴 İsrail savaş uçakları, Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasını doğrudan hedef alan bir saldırı daha gerçekleştirdi.



👉 Saldırı anı, Suriye televizyonunun canlı yayınına yansıdı. pic.twitter.com/z5kSeMw88l — bianet (@bianet_org) July 16, 2025

Katz, söz konusu görüntüleri "Acı darbeler başladı" ifadesiyle paylaştı.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını ‘takip ettiğini’ açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.

İsrail ordusu, Suriye Genelkurmay Karargâhı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında yer alan askerî bir hedefin vurulma anlarına ait görüntüleri yayımladı:

İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye rejiminin Şam’daki askerî hedeflerini vurmaya devam ediyor



İsrail Savunma Kuvvetleri kısa bir süre önce, Şam bölgesindeki Suriye rejiminin Genelkurmay Karargâhı’nı hedef aldı.

Suriye rejiminin komutanları, Şam’daki bu karargâhtan Es-Süveyda… pic.twitter.com/qrL95J20XB — IDF Türkçe (@TurkishIDF) July 16, 2025

İsrail, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini de hedef aldı

Şam'daki Anadolu Ajansı muhabiri, İsrail savaş uçaklarının, Genelkurmay Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıların ardından Şam'da bu kez de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef aldığını aktardı.

Fotoğraf: Sabaq News/X

Güney Suriye’ye hava saldırıları

Öte yandan, İsrail ordusu, Şam’ın yanı sıra ülkenin güneyindeki çeşitli noktalara yönelik hava saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım şöyle:

“İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait hava araçları, son 24 saat içinde ve halen devam eden operasyonlarda, Güney Suriye’nin Süveyda bölgesine doğru ilerleyen tanklar, roketatar sistemleri, silahlar ve ağır makineli tüfeklerle donatılmış kamyonetleri hedef aldı ve imha etti. Ayrıca, bölgede geçiş yolları vurularak ulaşım engellemeleri gerçekleştirildi.”

İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Suriye’de rejime ait askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürüyor



İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait hava araçları, son 24 saat içinde ve halen devam eden operasyonlarda, Güney Suriye’nin Süveyda bölgesine doğru ilerleyen tanklar, roketatar… pic.twitter.com/82SMyMMbBp — IDF Türkçe (@TurkishIDF) July 16, 2025

(VC)