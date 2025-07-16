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Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2025 14:30
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2025 17:44
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İsrail'den Şam'a hava saldırıları: Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binaları hedef alındı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına saldırının canlı yayına yansıyan anlarını "Acı darbeler başladı" ifadesiyle paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail'den Şam'a hava saldırıları: Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binaları hedef alındı

Suriye’nin güneyindeki Süveyda vilayetinde, Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında 13 Temmuz’da başlayan ve yeni yönetime bağlı güçlerin müdahalesiyle tırmanan çatışmalar, dördüncü gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, Dürzilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek, başkent Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasına hava saldırıları düzenledi.

Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

Saldırılar sırasında Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

Öte yandan, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik ilk saldırıda, iki kişinin yaralandığını bildirdi.

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Katz: Acı darbeler başladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırılardan birinin görüntüsünü yayınladı.

Görüntülerde, Suriye televizyonunda haber bülteni sunulurken arka planda Genelkurmay Başkanlığı binasının vurulduğu, spikerin patlama sesinin ardından kendini korumaya çalışarak yayını terk ettiği görüldü.

Katz, söz konusu görüntüleri "Acı darbeler başladı" ifadesiyle paylaştı.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını ‘takip ettiğini’ açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.

İsrail ordusu, Suriye Genelkurmay Karargâhı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında yer alan askerî bir hedefin vurulma anlarına ait görüntüleri yayımladı:

İsrail, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini de hedef aldı

Şam'daki Anadolu Ajansı muhabiri, İsrail savaş uçaklarının, Genelkurmay Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıların ardından Şam'da bu kez de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef aldığını aktardı.

Fotoğraf: Sabaq News/X

Güney Suriye’ye hava saldırıları

Öte yandan, İsrail ordusu, Şam’ın yanı sıra ülkenin güneyindeki çeşitli noktalara yönelik hava saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım şöyle:

“İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait hava araçları, son 24 saat içinde ve halen devam eden operasyonlarda, Güney Suriye’nin Süveyda bölgesine doğru ilerleyen tanklar, roketatar sistemleri, silahlar ve ağır makineli tüfeklerle donatılmış kamyonetleri hedef aldı ve imha etti. Ayrıca, bölgede geçiş yolları vurularak ulaşım engellemeleri gerçekleştirildi.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu Suriye Dürziler süveyda
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