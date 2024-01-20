İsrail'den Şam'a füzeli saldırı: İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimleri öldürüldü

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı düzenledi. Suriye devlet televizyonu, İsrail saldırısının, Şam’da Lübnan ve İran’ın da içinde olduğu bazı diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu ve yoğun bir şekilde korunan Mazzeh mahallesi yakınlarında gerçekleştiğini aktardı.

Devrim Muhafızları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Şam'ın Maza mahallesindeki bir binaya düzenlediği saldırıda iki üst düzey askeri danışmanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise; saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Reuters'e konuşan "bölgesel Suriye yanlısı ittifaktan" bir güvenlik kaynağı, İsrail'in bugün Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği füze saldırısında İran Devrim Muhafızlarının 4 üyesinin öldürüldüğünü, içlerinde İstihbarat Birimi Komutanı'nın da olduğunu söyledi.

Reuters'e konuşan İran destekli Direniş Ekseni kaynağı, "çok katlı binanın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini destekleyen İranlı danışmanlar tarafından kullanıldığını ve güdümlü İsrail füzeleri tarafından tamamen dümdüz edildiğini" aktardı.

İran'ın Mehr haber ajansı ise, Şam'daki İsrail saldırısında iki üst düzey İranlı askeri danışmanın öldürüldüğünü duyurdu.

Ölen Filistinli sayısı 25 bine yaklaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 165 artarak 24 bin 927'ye, yaralı sayısının 62 bin 388'e yükseldiğini açıkladı.

BM, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun kadın olduğunu açıkladı

BM Kadın Birimi ise Gazze'deki kadınlar ve kızların durumuna ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Raporda nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği; söz konusu kişilerin 1 milyona yakınının kadınlar oluştuğu belirtildi.

(RT)