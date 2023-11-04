ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2023 17:03
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2023 17:38
2 dk Okuma

İsrail'den okul ve hastaneye saldırı: Onlarca ölü ve yaralı

Uluslararası yardım kuruluşlarının ateşkes çağrılarına kulak vermeyen İsrail, okul ve hastanelere saldırmayı sürdürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/04/israil-den-okul-ve-hastaneye-saldiri-onlarca-olu-ve-yarali.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 29'uncu gününde devam ediyor.

İsrail ordusu askeri kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını her geçen gün yoğunlaştırıyor.

Çocuk hastanesinin girişi bombalandı

Filistin merkezli El-Aksa televizyonuna göre İsrail savaş uçakları, Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladı.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi. İsrail'in Es-Sabra mahallesinin merkezindeki bir camiyi ve bölgedeki bir su deposunu da bombaladığı ifade edildi.

Cibaliye'de okul bombalandı: En az 15 ölü

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in şeridin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nda, yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El Fahura Okulu'nu bombaladığını duyurdu.

Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yakıt tükendi, bir hastane daha elektriksiz kaldı

İsrail savaş uçaklarının dün (3 Kasım) Gazze'deki hastane, okul ve ambulans konvoylarını hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut ise hasta ve yaralıların kurtarılması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

AA'ya göre El Kahlut, saldırılar ve yaralı akışı nedeniyle hem tıbbi malzemelerin hem de yakıdın tükendiğini söyledi.

Abluka altındaki bölgede yakıt sıkıntısı nedeniyle başta oksijen tüpüne bağlılar olmak üzere onlarca hasta ve yaralının ölebileceğini belirten Kahlut, uluslararası topluma seslenerek, "Filistinli kadınları ve çocukları kurtarın. Hastaları ve yaralıları kurtarın. Tarih, çocuk katillerini ve abluka altındaki bu halka karşı yapabilecekleri varken bunu yapmayanları affetmeyecek" dedi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki jeneratörlerin çalışmasının tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Af Örgütü'nden 'insani felaket' uyarısı

Savaş hakkında açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de çatışmaların sürmesi halinde İsrail'in 16 yıldır abluka uyguladığı Gazze'deki insani felaketin daha da kötüleşeceğine vurgu yaptı.

"Sayısız hayat parçalandı, birbirinden koparıldı ve alt üst oldu" denilen açıklamada hayatını kaybeden sivillerin üçte birinden fazlasının çocuk olduğuna dikkati çekilerek halen enkaz altında sayısız insan bulunduğunun altı çizildi.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait 5 askeri noktaya saldırdı

Öte yandan, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında İsrail-Lübnan sınırında bugün de karşılıklı saldırılar düzenlendi.

İsrail ordusuna yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapan Hizbullah, İsrail’in sınırdaki Cel el-Alem, El Cardah, Hadeb el-Bustan, El Malikiyye ve Metula askeri noktalarının 'füze ve diğer uygun silahlarla' vurulduğunu belirtti.

(NT)

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
BM uzmanları: Gazze'de soykırımı önlemek için zamanımız tükeniyor
3 Kasım 2023
/haber/bm-uzmanlari-gazze-de-soykirimi-onlemek-icin-zamanimiz-tukeniyor-287378
Gazze’deki gazeteci Ebu Hatab, ailesiyle birlikte hayatını kaybetti
3 Kasım 2023
/haber/gazzedeki-gazeteci-ebu-hatab-ailesiyle-birlikte-hayatini-kaybetti-287374
“Uluslararası toplum Gazze için eylemsiz kaldı”
3 Kasım 2023
/haber/uluslararasi-toplum-gazze-icin-eylemsiz-kaldi-287373
BOMBARDIMAN ALTINDA GÜNLÜK YAŞAM
"İsrail, Gazze'yi Taş Devri'ne döndürmek istiyor"
1 Kasım 2023
/haber/israil-gazze-yi-tas-devri-ne-dondurmek-istiyor-287281
FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI’NDA 25. GÜN
İsrail, Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdı
31 Ekim 2023
/haber/israil-gazze-nin-kuzey-ve-orta-kesimlerine-dogru-ilerleyisini-artirdi-287232
ilgili haberler
BM uzmanları: Gazze'de soykırımı önlemek için zamanımız tükeniyor
3 Kasım 2023
/haber/bm-uzmanlari-gazze-de-soykirimi-onlemek-icin-zamanimiz-tukeniyor-287378
Gazze’deki gazeteci Ebu Hatab, ailesiyle birlikte hayatını kaybetti
3 Kasım 2023
/haber/gazzedeki-gazeteci-ebu-hatab-ailesiyle-birlikte-hayatini-kaybetti-287374
“Uluslararası toplum Gazze için eylemsiz kaldı”
3 Kasım 2023
/haber/uluslararasi-toplum-gazze-icin-eylemsiz-kaldi-287373
BOMBARDIMAN ALTINDA GÜNLÜK YAŞAM
"İsrail, Gazze'yi Taş Devri'ne döndürmek istiyor"
1 Kasım 2023
/haber/israil-gazze-yi-tas-devri-ne-dondurmek-istiyor-287281
FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI’NDA 25. GÜN
İsrail, Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdı
31 Ekim 2023
/haber/israil-gazze-nin-kuzey-ve-orta-kesimlerine-dogru-ilerleyisini-artirdi-287232
Sayfa Başına Git