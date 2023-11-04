İsrail'den okul ve hastaneye saldırı: Onlarca ölü ve yaralı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 29'uncu gününde devam ediyor.

İsrail ordusu askeri kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını her geçen gün yoğunlaştırıyor.

Çocuk hastanesinin girişi bombalandı

Filistin merkezli El-Aksa televizyonuna göre İsrail savaş uçakları, Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladı.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi. İsrail'in Es-Sabra mahallesinin merkezindeki bir camiyi ve bölgedeki bir su deposunu da bombaladığı ifade edildi.

Cibaliye'de okul bombalandı: En az 15 ölü

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in şeridin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nda, yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El Fahura Okulu'nu bombaladığını duyurdu.

Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yakıt tükendi, bir hastane daha elektriksiz kaldı

İsrail savaş uçaklarının dün (3 Kasım) Gazze'deki hastane, okul ve ambulans konvoylarını hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut ise hasta ve yaralıların kurtarılması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

AA'ya göre El Kahlut, saldırılar ve yaralı akışı nedeniyle hem tıbbi malzemelerin hem de yakıdın tükendiğini söyledi.

Abluka altındaki bölgede yakıt sıkıntısı nedeniyle başta oksijen tüpüne bağlılar olmak üzere onlarca hasta ve yaralının ölebileceğini belirten Kahlut, uluslararası topluma seslenerek, "Filistinli kadınları ve çocukları kurtarın. Hastaları ve yaralıları kurtarın. Tarih, çocuk katillerini ve abluka altındaki bu halka karşı yapabilecekleri varken bunu yapmayanları affetmeyecek" dedi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki jeneratörlerin çalışmasının tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Af Örgütü'nden 'insani felaket' uyarısı

Savaş hakkında açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de çatışmaların sürmesi halinde İsrail'in 16 yıldır abluka uyguladığı Gazze'deki insani felaketin daha da kötüleşeceğine vurgu yaptı.

"Sayısız hayat parçalandı, birbirinden koparıldı ve alt üst oldu" denilen açıklamada hayatını kaybeden sivillerin üçte birinden fazlasının çocuk olduğuna dikkati çekilerek halen enkaz altında sayısız insan bulunduğunun altı çizildi.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait 5 askeri noktaya saldırdı

Öte yandan, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında İsrail-Lübnan sınırında bugün de karşılıklı saldırılar düzenlendi.

İsrail ordusuna yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapan Hizbullah, İsrail’in sınırdaki Cel el-Alem, El Cardah, Hadeb el-Bustan, El Malikiyye ve Metula askeri noktalarının 'füze ve diğer uygun silahlarla' vurulduğunu belirtti.

(NT)