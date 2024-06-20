İsrail'den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı: Bir Hizbullah üyesi öldü
İsrail'nin hava saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, ölen kişinin Abbas İbrahim Hamadi adlı üyesi olduğunu açıkladı.
İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.
AA’nın Lübnan resmi ajansı NNA’ya dayandırdığı habere göre İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa beldesinde bir araca hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırı sonucu araç içerisindeki bir kişinin öldüğü belirtildi.
Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, ölen kişinin Abbas İbrahim Hamadi adlı üyesi olduğunu duyurdu.
İsrail ordusu ise saldırıyı doğrulayarak, açıklamasında Hamadi'nin, Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya bölgesi operasyon komutanı olduğunu ileri sürdü.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 347'ye yükseldi.
İsrail, Lübnan'a saldırdı: Bir Hizbullah üyesi öldü
17 Haziran 2024
İsrail'in Lübnan'a saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
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(RT)
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