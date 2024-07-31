İsrail'den Lübnan'da yeni suikastler ve Beyrut'u işgal tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün Beyrut’ta öldürülmesinin ardından ülkesinin Lübnan sınırında düzenlenen tatbikata katıldı.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, “Tatbikat, İsrail ordusunun çeşitli birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Tatbikatta askerler, dağlık ve kentsel alanlarda savaşmak dahil olmak üzere çeşitli senaryolar konusunda eğitim yaptı” denildi.

Halevi, tatbikata katılan askerlere yaptığı konuşmada, “Dün Hizbullah'ın en üst düzey askeri figürü olan ve aynı zamanda (Hizbullah Genel Sekreteri) Hasan Nasrallah'a çok yakın bir kişi olan ve aslında tüm askeri işleri ayarlayan Fuad Şükür'ü öldürme fırsatı bulduk." dedi.

Lübnan Hizbullahı

Şükür suikastını doğruladı

Anadolu Ajansı, Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından "Seyyid Muhsin" kod adlı Şükür'ün, İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğinin bildirildiğini haber verdi. Hizbullah, önceki açıklamasında, Şükür'ün İsrail güçlerinin hava saldırısı sırasında binada bulunduğunu ancak enkaz altında olduğu ve kendisine ulaşılamadığını bildirmişti.

İsrail ordusu, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Şükür’ü öldürdüğünü dün duyurmuştu. Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğu iddia edilmişti. Şükür’ün ayrıca "8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği, 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürülmüştü. İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı. Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

Halevi, Lübnan'ı işgal

imasında bulundu

Sınırdaki birliklere seslenen Halevi, “İsrail ordusu Beyrut'un bir mahallesinde nasıl hareket edeceğini ve belirli bir noktaya nasıl ulaşacağını biliyor. Aynı zamanda yer altında belirli bir noktaya nasıl saldıracağını da biliyor. Ayrıca içeride (Lübnan'da) büyük bir güçle nasıl savaşacağımızı da biliyoruz ve siz de bu hafta bunun için eğitim alıyorsunuz.” dedi.

(AEK)