İsrail'den Lübnan'da Hizbullah'a siber saldırı: 9 ölü 3 bine yakın yaralı

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik siber saldırısında örgütün iletişim ağındaki binlerce çağrı cihazına gönderdiği sinyallerle cihazları patlattı. İlk haberlere göre en az 2 bin 800 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanı, 9 kişinin patlamalarda hayatını kaybettiğini, yaralıların 200'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, ellerinde çağrı cihazı olan Lübnanlıları derhal cihazlardan kurtulmaları için uyardı.

Reuters, bir Hizbullah milletvekilinin oğlunun öldüğünü bildirirken, İran'ın Mehr haber ajansı, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de yaralılar arasında olduğunu duyurdu.

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın yüzlerce üyesinin, haberleşmek için kullandıkları çağrı cihazlarının patlaması sonucu ağır yaralandığını söyledi.

Hizbullah'ın açıklaması

Hizbullah, patlamanın ardından yaptığı açıklamada 17 Eylül 2024 Salı günü 15:30 sıralarında, çeşitli Hizbullah birimleri ve kurumlarında çalışan çok sayıda çalışanın ellerindeki "çağrı cihazı" olarak bilinen mesaj alma aygıtının patladığını duyurdu.

Hizbullah, yayınladığı açıklamada "patlamaların nedenlerini belirlemek için kapsamlı bir güvenlik [soruşturması] ve bilimsel soruşturma yürüt[tüklerini]" açıkladı. Ayrıca halkı “bazı tarafların Siyonist düşmanın psikolojik savaşına hizmet edecek şekilde yaydığı söylentiler ve yanlış ve yanıltıcı bilgilere [...] özellikle Siyonist düşmanın korkutma ve ‘kuzeydeki durumu değiştirme’ dediği tehditler eşlik ettiği [için] uyanık olmaya” çağırdı.

Adının açıklanmaması kaydıyla habercilere konuşan bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta örgütün uğradığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.



Başkent Beyrut'un güney banliyölerinde görgü tanıkları patlamaların 30 dakikadan fazla sürdüğünü söyledi.

Kan bağışı çağrıları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını, işyerlerine dönerek yaralılara yardıma ve yurttaşları da kan bağışında bulunmaya çağırdı.



Lübnan Kızıl Haçı da 50 ambulans ve 300 acil tıp teknisyeninin çağrı cihazlarının topluca patlatılması ardından mağdurların sağlık merkezlerine sevkine yardımcı olmak için hazır beklediğini bildirdi.

Nasıl oldu?

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail endüstriyel adı "pager" olan çağrı cihazlarına sızdı.



NNA'nın haberinde "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde [...] yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri[nin] patlatıldı[ğı]" bildirildi. "Çok sayıda yaralının hastanelere nakledildiği duyuruldu" denildi.



Lübnan’da patlayan çağrı cihazlarından bazılarının gelen çağrılar üzerine açıldıklarında sahiplerinin elinde patlamasına ilişkin görüntüller sosyal medyada yer aldı.



(AEK)