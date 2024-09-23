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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 14:45
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2024 23:39
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İsrail'den Lübnan'a yoğun hava saldırıları: En az 492 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında en az 492 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1645 kişinin yaralandığını açıkladı. Binlerce Lübnanlı, güney bölgelerinden başkent Beyrut’a doğru kaçıyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail'den Lübnan'a yoğun hava saldırıları: En az 492 ölü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, bugün sabah saatlerinde Lübnan’a kapsamlı hava saldırıları başlattı. Saldırılarda Lübnan’ın güneyi ve doğusundaki birçok bölge hedef alındı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın (NNA) haberine göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında en az 492 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1645 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölü ve yaralılar arasında çocuk, kadın ve sağlık çalışanlarının olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ise İsrail ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan’ın güneyinde özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerdeki halkın ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldığını bildirdi. Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanların araçlarla bölgeden ayrılmasının ardından Sayda kent girişinde yoğun trafik oluştu.

Beyrut merkezli haber sitesi Lebanon Debate’e göre, Cebel Lübnan, Şuf, Baabda, Beyrut ve güneydeki bazı okullar sığınma merkezlerine dönüştürülerek yerinden edilen sivilleri kabul etmeye başladı.

Lübnan'a 1100 hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü 1100 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Savaş uçaklarının 650 sorti yaptığını aktaran İsrail ordusu, 1400'den fazla bomba atıldığı bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun gün boyunca yoğun ve şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan ise ülkeye sabah saatlerinden itibaren gün boyunca en az 200 roket atıldığı bildirildi.

İsrail’den ‘bölgeyi terk edin’ mesajı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından saat 14.53’te, “Bekaa Vadisi sakinlerine acil uyarı” başlıklı bir mesaj paylaştı.

Mesajda, ‘Hizbullah hedeflerine yönelik’ hava saldırıları başlamadan önce sivillerin bölgeyi terk etmeleri için iki saatleri olduğu belirtildi.

Mikati: İsrail, soykırım savaşı yürütüyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına “soykırım savaşı” olarak nitelendirdi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Mikati, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Lübnan’ın güneyinin ikinci bir Gazze’ye dönüşmesi yönündeki endişesini hatırlattı.

“İsrail, saldırılarla Lübnan’ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planlıyor” diyen Mikati, gerçekleştirdikleri tüm görüşmelerde BM’ye, BMGK’ya ve aktif devletlere “doğru olanın yanında yer alma ve saldırıları durdurma çağrısı” yaptıklarını belirtti.

Hizbullah roket atışlarıyla karşılık verdi

İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği şiddetli hava saldırılarının ardından Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki bölgelere yaklaşık 35 roket attı. Aşağı Celile, Tabariye Gölü çevresindeki bölgelerde saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Amiad ve Safed çevresine 25 roket atıldığı, bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, bazılarının ise Amiad çevresinde açık alanlara düştüğü belirtildi.

Aşağı Celile bölgesine atılan 10 roketten bazılarının isabet ettiği aktarılırken sınıra yakın Alkosh bölgesinde çalan saldırı alarmlarının incelendiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’na göre, Tabariye Gölü çevresindeki sağlık merkezine, şarapnel isabet etmesi sonucu hafif yaralanan bir kişi sevk edildi.

Hizbullah, “Gazze’deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail’in Lübnan’ın güneyine ve Beka bölgesine yaptığı saldırılara misilleme olarak” söz konusu saldırıları gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait Amiad’daki lojistik depoları, savunma sanayi şirketi Rafael’in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zvolon bölgesinde yer alan askeri endüstri kompleksinin onlarca roketle hedef alındığı belirtildi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
lübnan Hizbullah israil ordusu Hizbullah-İsrail Savaşı
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