İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: Hizbullah'ın saha komutanı öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), güneydeki Sur kentinin doğusunda El-Havş-Sur karayolu üzerinde seyreden bir aracı hedef aldı.

Lübnan’da yayın yapan En-Nahar gazetesi ise saldırıda Muhammed Nima Nasır ile Muhammed Gassan Haşab adlı Hizbullah mensuplarının hayatını kaybettiğini yazdı.

İsrail ordu radyosu, Nasır’ın “Güney Lübnan’daki batı sektöründen sorumlu olan ‘Aziz’ birliğinin komutanı olduğunu” bildirdi.

Hizbullah’tan açıklama

Sur’daki İsrail saldırısının ardından Hizbullah, 1965 yılında Lübnan’ın güneyindeki Hadada kasabası doğumlu Muhammed Nima Nasır’ın “Kudüs yolunda şehit olduğunu” açıkladı.

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Hizbullah’ın kaybı 358’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 271. gününde devam ederken, İsrail-Lübnan sınırında Hizbullah’la çatışmalar da tırmanıyor.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana Hizbullah daha önce de bir saha komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail 8 Ocak’ta Visam Hasan et-Tavil’i, 11 Haziran’da Talib Sami Abdullah’ı öldürmüştü.

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İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı ise 358’e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ayrıca 19 Emel Hareketi üyesi, bir asker olmak üzere 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi ve 63 Lübnanlı sivilin yanı sıra 15 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 13 Hamas üyesi ölmüştü.

Hizbullah tarafından düzenlenen saldırılarda ise 10 İsrailli sivil ve 14 İsrail askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)