İsrail'den İran'a tehdit: Gerektiğinde yeniden saldırmaya hazırız

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Aviv'deki Glilot Üssü'nde düzenlenen bir askeri törende konuştu.

Zamir, İsrail ordusunun İran'ı, Lübnan'da Hizbullah'ı ve Yemen'deki İran destekli Husileri vurduğunu söyledi ve "Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız" dedi.

Zamir, haziran ayında 12 gün boyunca süren İsrail-İran çatışmasına da değindi ve "varoluşsal bir tehdidi gerçek bir tehlike haline gelmeden, ortadan kaldırmayı amaçlayan önleyici bir savaş" olarak tanımladı.

⁠İsrail'in İran'a saldırısı İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisleri başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

