İsrail'den İran'a 'misilleme' saldırısı

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından tehditlerini sürdüren Tel Aviv yönetimi, İran'ın İsfahan kentini hedef aldı. CBS televiyonuna konuşan ABD'li yetkililer saldırıyı doğruladı.

İran yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran’ın orta kesiminde yer alan, aynı zamanda nükleer tesise de ev sahipliği yapan İsfahan şehrindeki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonu da İsfahan’da çok sayıda insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemi tarafından vurulduğu haberini geçti.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise yerel saatle 04.00 dolaylarında İsfahan 8. Ana Jet Üssü civarında üç mini İHA'nın alçak irtifa hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini aktardı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya göre, İsfahan'daki İran Ordusu üst düzey komutanı bu eyalette duyulan patlama sesinin hava savunma sisteminin uçan şüpheli bir cismi hedef almasından kaynaklandığını açıkladı.

İsfahan’ın doğusunda meydana gelen patlama sesiyle ilgili açıklama yapan Tuğgeneral Mihendust, “Patlama sesi İsfahan hava savunma sisteminin şüpheli bir hedefi tespiti soucu duyuldu ve herhangi bir hasar veya kaza yaşamadık” dedi.

Sosyal medyada İsfahan’daki nükleer santralde patlama olduğu ve hasar oluştuğu yönündeki paylaşımlara ilişkin de İsfahan'daki kritik tesisler ve nükleer merkezlerde durumun güvenli olduğu, herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı ifade edildi.

Tasnim news agency, closely affiliated to the IRGC, has published this video with the caption: "Isfahan's nuclear site is completely safe". pic.twitter.com/rHAxJmGGuJ

İsfahan'daki 8. Ana Jet Üssü’nde yaşanan olayla ilgili İran ordusundan yapılan açıklamada, “İsfahan'da duyulan patlama seslerinin hepsi hava savunma sistemine ait olup şehirde hiçbir patlama ve hasar olayı yaşanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, sabah erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" kaydetti.

Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon ise söz konusu saldırıyı henüz resmi olarak doğrulamadı.

Here is 🇮🇷 #Iran's state broadcaster in Isfahan this morning:

"The city is in complete calm and security, people are going on with their normal lives."

"1-2 hours ago, sounds were heard in the sky. We understand several miniature UAVs were overhead, which were shot down."… pic.twitter.com/nSuesaml6R