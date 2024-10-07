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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 21:44
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 23:46
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İSRAİL HİZBULLAH SAVAŞI

İsrail'den Hizbullah tabanının yoğunlaştığı Dahiye'ye bomba yağmuru

Pazartesi akşamı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesiminde, Hizbullah'ın kontrolündeki Dahiye'ye bomba yağdı. Saldırının belli hedeflere yönelik olduğu belirtilmekle birlikte ayrıntılar konusunda bilgilendirme yapılmadı. İsrail Sayda'ya denizden saldıracağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail'den Hizbullah tabanının yoğunlaştığı Dahiye'ye bomba yağmuru
Beyrut'ta süren İsrail hava saldırıları/TV yayınından kayıt

İsrail, Lübnan’da işgal planı kapsamında başkent Beyrut'a yönelttiği son hava saldırısında Hizbullah'ın egemenliğindeki Dahiye semtini hedef aldı.

Bu saldırının ayrıntıları aydınlanmadan savaşın başından beri ilk kez İsrail'in Akdeniz'deki en önemli limanı Hayfa'nın merkezi füzelerle vuruldu, İsrail medyası en az 10 yaralı olduğunu bildirdi.

İsrail Sayda'ya denizden saldıracağını bildirdi

Başkent Beyrut'u yoğun bombardıman altında tutan İsrail ordusu, Hizbullah’a yönelik olarak deniz kuvvetlerini harekete geçireceğini duyurarak Sayda kentinden itibaren balıkçı tekneleri dahil herkesi denizden uzaklaşmaları konusunda tehdit etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Sayda kentinin kuzeyindeki Avali Irmağı hattından başlayarak balıkçı tekneleri veya diğer araçlarla denize açılmaktan kaçınmaları uyarısında bulundu.

İşgal hazırlığı sürüyor

İsrail’in Lübnan’daki hava saldırıları sürerken, İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine gönderdiği birliklerle karadan işgal hazırlıklarını sürdürüyor.

Can kayıpları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucunda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 9 bin 869 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail, Lübnan'ın güneyi ve doğusu yanı sıra sık sık başkent Beyrut'taki Hizbullah’ın kalesi Dahiye’yi hedef alıyor.

İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı hava ve füze saldırılarının bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmesi bekleniyor.

(AEK)

Haber Yeri
Beyrut
İsrail Hizbullah Güney Lübnan
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