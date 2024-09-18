İsrail'den Hizbullah'a ikinci saldırı: En az 20 ölü, 450 yaralı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü (17 Eylül) çağrı cihazı patlamasında yaşamını yitirdiği Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu.

Bölgedeki AA muhabiri, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybederken, 450’den fazla kişi de yaralandı. Ayrıca bazı ev ve araçlarda yangın çıktığı ifade edildi.

El-Cezire’ye konuşan Lübnan Sağlık Bakanı, bugün patlayan cihazların daha büyük çaplı olduğunu belirtti ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Cenaze töreni sırasında patlama

Reuters'a konuşan kaynaklar ise dün yaşanan çağrı cihazı patlamalarının ardından Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin kullandığı el telsizlerinin infilak ettiğini söyledi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamalardan birinin dün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı görülüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Lübnan’da çağrı cihazlarında yeni patlamalar olduğunu duyurdu. Yerel kaynaklar da olayda telsizlerin patladığını ileri sürdü.

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'Çağrı cihazı' patlamaları

Dün (17 Eylül) Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah üyeleri ve yakın kişilerin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'e yakın ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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(RT)