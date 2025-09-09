İsrail'den Hamas'a suikast girişimi: Doha'da dumanlar yükseliyor

İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin-Bet, Katar'daki patlamaların ardından yer ismi belirtmeden, Hamas liderlerini hedef alan suikast düzenlediklerini duyurdu.

Reuters tanıklarına göre Katar'ın başkenti Doha'dan dumanlar yükselirken, İsrail medyası Hamas'ın üst düzey bir müzakerecisinin hedef alındığını öne sürdü. İsrail basını ise Trump'ın saldırıya onay verdiğini yazdı.

Müzakere heyeti hedef alındı

Katar merkezli El Cezire televizyonu ise Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırının Hamas’ın ateşkes müzakere heyetini hedef aldığını bildirdi. Heyetin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için ilettiği ateşkes teklifini tartıştığı sırada vurulduğu belirtildi. Kanal Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberinde hedef alınan liderlerin İsrail suikastinden kurtulduğunu aktardı.

İsrail basını ise üst düzey bir yetkiliye dayandırarak, saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı ve Gazze sorumlusu Halil el Hayya’nın hedef alındığını iddia etti.

Hamas'tan Netanyahu'ya: İşgal girişimi İsrail ordusuna pahalıya patlar

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, Hamas’ın üst düzey yöneticilerine yönelik nokta atışı bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, 'Hamas'ın lider kadrosu yıllardır örgütün tüm operasyonlarını yürütmekte, 7 Ekim’deki kanlı katliamın doğrudan sorumluluğunu taşımakta ve İsrail’e karşı sürdürülen savaşı yönetmektedir” ifadelerine yer verildi.

Katar ve İran'dan açıklama geldi

Katar, saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, bunun tüm uluslararası hukuka aykırı bir şiddet eylemi olduğu belirtildi. Açıklamada, "İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz" denildi.

Bir diğer açıklama İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine saldırısının tehlikeli ve olduğunu ve uluslararası hukuku ihlâl ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınayarak bunun Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı

(NÖ)