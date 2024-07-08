İsrail'den Gazze’ye yoğun saldırılar: Binlerce Filistinli kentin kuzeyine kaçıyor

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının 276. gününde, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kent merkezine yoğun bir saldırı başlattı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.

İsrail askeri araçları da yoğun ateş eşliğinde Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine karadan girdi. Askerler, bölgedeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine de baskın düzenledi.

Görgü tanıkları da İsrail’in onlarca keskin nişancısının UNRWA genel merkezi yakınındaki bazı yüksek binalara yerleştirildiğini aktardı.

İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 10 günde 385 Filistinli öldü

Filistin sağlık kaynakları ise İsrail’in Gazze kentine düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

Binlerce Filistinlinin ise Gazze’nin kuzeybatısına doğru kaçtığı, bir barınak olmadan geceyi yollarda geçirdiği belirtildi.

Saldırıların yoğunluğu nedeniyle bölgeden çıkamayan ve mahsur kalan insanların olduğu ifade edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Tuffah bölgesinde içinde insanlar varken evleri hedef aldığı, saldırılara hedef olan evlerin enkazı altında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

*İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah, Derc ve Eski Gazze bölgelerini boşaltma uyarısının ardından, bölgede yaşayan Filistinliler göç etti. (Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA)

Ambulanslar bölgeye giremiyor

Devam eden yoğun bombardıman nedeniyle ambulans ve sağlık ekiplerinin bölgeye giremediği, yaralıların çoğunun yardım beklerken hayatını kaybettiği ifade edildi.

Görgü tanıkları da Gazze kentini sarsan şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu, patlamanın etkilerinin Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta kesimlerinde de hissedildiğini aktardı.

Can kaybı her geçen gün artıyor

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 276 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde üç 'katliam' gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 75 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 193'e, yaralananların sayısının da 87 bin 903'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)