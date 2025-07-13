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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2025 12:45
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2025 13:02
2 dk Okuma

İsrail'den Gazze Şeridi’ne hava saldırıları: En az 28 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda halkın su doldurduğu noktayı ve Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları bombaladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'den Gazze Şeridi’ne hava saldırıları: En az 28 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu ajansı

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 28 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı’nın hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aldığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarla yine sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınında yer alan Es-Sevarihe bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda en az 9 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

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İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda halkın su doldurduğu bir noktayı bombaladı. Saldırıda 6'sı çocuk 8 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir ev, İsrail hava saldırısında hedef alındı. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin Es-Sabra Mahallesi'nde bir binanın hedef alındığı İsrail saldırısında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarını aralıksız şekilde sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında da yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar hedef alındı. Çadırlara yönelik hava saldırılarında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yer alan Tuffah Mahallesi'ndeki birçok binayı patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisini paylaştı.

2023 <a href=Filistin-İsrail Savaşı' loading='lazy'>
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Şeridi hava saldırısı Filistin
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