İsrail'den Gazze'nin kuzeyine saldırılar: En az 88 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 412’nci gününde devam ediyor. İsrail ordusunun saldırıları son dönemde Gazze’nin kuzeyine yoğunlaşmış durumda.

Anadolu Ajansı’nın Filistin resmi haber ajansı WAFA’dan aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde bulunan yerleşim alanını bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 66 Filistinli yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler’e göre, İsrail ordusu, Kuzey Gazze’deki en az 400 bin Filistinliyi zorla yerinden etmeye çalışıyor ve bu, fiilen etnik temizlik anlamına geliyor.

Görgü tanıklarına dayandırılan habere göre, çok sayıda kişi hala enkaz altında bulunuyor. İsrail’in sivil savunma birimlerini hizmet dışı bırakması nedeniyle bölge halkı elleriyle ve çok basit ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor.

Hastane çalışanları da saldırı sonrası enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının kısıtlı olması ve İsrail’in hastaneye yeni sağlık ekiplerinin girişine izin vermemesi nedeniyle yaralılara kısıtlı şekilde müdahale edilebiliyor.

Kuzey Gazze’de neler oluyor?

Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bir ev bombalandı

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine düzenlediği ikinci saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bir evi bombalaması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde “Aruki” ailesine ait 6 katlı binayı bombaladı.

Saldırıda 10 çocuk ve 5 kadın olmak üzere 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

Enkaz altında mahsur kalanların olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi’nde can kaybı 43 bin 985’e yükseldi Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 985’e, yaralı sayısının da 104 bin 92’ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. 2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)