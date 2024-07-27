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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 11:30
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2024 12:00
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İsrail'den Gazze'deki 'güvenli' bölgeye askeri operasyon sinyali

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde daha önce ‘güvenli’ ilan ettiği bölgede ‘operasyon düzenleneceğini’ açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'den Gazze'deki 'güvenli' bölgeye askeri operasyon sinyali
*Han yunus'un doğusuna düzenlenen İsrail saldırısı, 25 Temmuz 2024 (Fotoğraf: AA)

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 295. gününde (27 Temmuz) devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce ‘güvenli’ bölge olarak açıkladığı bazı yerlere ‘operasyon düzenleneceğini’ ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.

Adraee, İsrail'in ‘güvenli bölge’ olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin ‘derhal ve geçici olarak’ El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.

Binlerce Gazzeli saldırıya karşı bölgeyi terk ediyor

İsrail'in söz konusu bölgeye saldırı ihtimaline karşı binlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

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İsrail ordusunun, daha önce ‘güvenli olduğunu’ iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu
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/haber/husiler-israilin-yemen-e-saldirisi-gazzeye-destegimizi-engelleyemeyecek-297716
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/haber/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazze-de-isgalci-guc-konumunda-297678
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/haber/bm-israil-saldirilari-nedeniyle-gazze-de-40-milyon-ton-moloz-olustu-297506
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