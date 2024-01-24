İsrail'den Gazze'deki Filistin Kızılayı yakınlarına hava saldırısı

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan dernek merkezinin önünü bombaladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, saldırıda, üç Filistinlinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada başka detaya yer verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)