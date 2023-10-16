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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 16:18
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 17:43
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İsrail'den aktivistler: Rehinelerin derhal takas edilmesi için harekete geçin

“Onlar pazarlık kozu olarak kullanılmamalıdır ve kullanılamaz. İkinci aşama olarak, tüm Filistinli tutuklulara karşılık kalan rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/israilli-aktivistler-rehinelerin-derhal-takas-edilmesi-icin-harekete-gecin.jpg
Anadolu Ajansı (Arşiv)

İsrail’deki aktivistler, “Rehine ve Mahkumların Derhal Takas Edilmesi için Harekete Geçin” çağrısı yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

Çağrının tamamı şöyle:

*Bu metin hem İsrail sivil toplumu hem de uluslararası sivil toplum için bir eylem çağrısıdır.  İntikam ölenleri geri getirmeyecek. Yaraları iyileştirmeyecek ya da acıları dindirmeyecektir. İsrailli esirlerin ailelerine geri getirilmesi, İsrail’in vatandaşlarına karşı yerine getirmesi gereken çok önemli bir yükümlülüğüdür.

*Bu, İsraillilerin yeni yollar düşünmesine imkân tanıyacaktır. Filistinli mahkumların serbest bırakılması da Filistinlilerin yeni yollar düşünmesine imkan tanıyacaktır.

*Uluslararası toplumun sorumluluğu ise insan hayatının korunmasını sağlamaktır. Fakat, bu taahhüdünü geçmişte pek çok kez yerine getirmemiştir. Bu kez hepimiz ve her birimiz İsrail’e derhal rehine ve mahkum takası anlaşması yapması için baskı yapmalıyız.

*Bizler İsrailli bir grup sivil toplum örgütü üyesi ve aktivistiz; bir kısmımız İsrail’de, bir kısmımız ise yurtdışında ikamet ediyoruz.

*Bir takas anlaşmasına öncelik verilmesi ve hem İsrail’de hem de yurtdışında sivil toplumun harekete geçirilmesi çağrısında bulunan çeşitli grup ve girişimlerden birini temsil ediyoruz.

“Her dakika çok önemli”

*İsrail’in bir devlet olarak temel taahhütlerine karşı gösterdiği bu bariz kayıtsızlık karşısında, uluslararası toplumun aktivistleri olarak bizler, İsrail hükümetini ve diğer ülkelerin devlet yetkililerini bir takas anlaşmasına ikna etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Her dakika çok önemli.

*İlk aşama olarak, Gazze’de rehin tutulan çocuk, yaşlı, hasta ve yaralıların serbest bırakılması için bir insani yardım koridoru oluşturulmasını talep ediyoruz. Onlar pazarlık kozu olarak kullanılmamalıdır ve kullanılamaz. İkinci aşama olarak, tüm Filistinli tutuklulara karşılık kalan rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Aktivistler bugüne kadar atılan adımları şöyle sıraladı:

*İsrailli bir kuruluş olan Zazim, Campact ile işbirliği içinde, Almanya’yı bir takas anlaşmasına öncülük etmeye çağıran ve şimdiden 25.000’den fazla kişinin imzaladığı bir dilekçe yayınladı.

*Bir grup akademisyen ve aktivist, İsrail’de ve yurtdışında, acil bir takas anlaşması yapılması talebiyle gösteriler düzenlemek üzere bir çağrı yayınladı.

*14 Ekim’de Paris ve Chicago'da takas çağrısı yapan nöbetler ve Londra'da da bu çağrıyı içeren büyük bir protesto düzenlendi.  Önümüzdeki hafta içinde başka şehirlerde de gösteriler düzenlenecek. İsrail’de son birkaç gün içinde sekiz şehirde gösteriler düzenlendi.

*Bu seçeneği küresel çapta ön plana çıkaracak köşe yazıları ve makaleler yayınlayarak bu sesi İsrail’de ve yurtdışında duyurmaya çalışıyoruz.

*Bu talebi dile getirmek isteyen gruplarla bir araya geliyor ve onlarla kapasitelerine ve topluluklarına uygun eylemler üzerinde çalışıyoruz.

Daha fazla bilgi için: [email protected]

Not: Güvenlik sorunu yaşamamaları için aktivistlerin ismine yer verilmedi.   

(EMK)

Filistin-İsrail Savaşı filistin-israil sorunu filistin israil tarihçesi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
[email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye & Karadeniz'den Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018'den bu yana bianet'te çalışıyor. 

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/yazi/oludeniz-kasidesi-israil-filistin-urdun-286242
Gazze ablukasını kınayan Norveç Dışişleri Bakanı görevden alındı
16 Ekim 2023
/haber/gazze-ablukasini-kinayan-norvec-disisleri-bakani-gorevden-alindi-286408
Air Canada Filistin’e destek veren pilotu işten çıkardı
12 Ekim 2023
/haber/air-canada-filistine-destek-veren-pilotu-isten-cikardi-286207
FRANKFURT KİTAP FUARI
Filistinli yazar Adania Shibli'ye uluslararası destek
16 Ekim 2023
/haber/filistinli-yazar-adania-shibli-ye-uluslararasi-destek-286406
Hassan: Batı, direndikleri için Filistinlilerin soykırımı hak ettiklerini düşünüyor
13 Ekim 2023
/haber/hassan-bati-direndikleri-icin-filistinlilerin-soykirimi-hak-ettiklerini-dusunuyor-286283
Paris'te Filistinlilerle dayanışma gösterisi yasaklandı
14 Ekim 2023
/haber/paris-te-filistinlilerle-dayanisma-gosterisi-yasaklandi-286314
Arielle Angel: Filistin için Yahudi hareketlerimiz ve başarısızlıklarımız
13 Ekim 2023
/haber/arielle-angel-filistin-icin-yahudi-hareketlerimiz-ve-basarisizliklarimiz-286286
Gazze’deki Filistin Barosu binası bombalandı
11 Ekim 2023
/haber/gazzedeki-filistin-barosu-binasi-bombalandi-286163
Beştaş: Filistin'e zeytin dalı Kürtlere bomba
12 Ekim 2023
/haber/bestas-filistin-e-zeytin-dali-kurtlere-bomba-286202
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