İsrail'den aktivistler: Rehinelerin derhal takas edilmesi için harekete geçin

İsrail’deki aktivistler, “Rehine ve Mahkumların Derhal Takas Edilmesi için Harekete Geçin” çağrısı yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Çağrının tamamı şöyle:

*Bu metin hem İsrail sivil toplumu hem de uluslararası sivil toplum için bir eylem çağrısıdır. İntikam ölenleri geri getirmeyecek. Yaraları iyileştirmeyecek ya da acıları dindirmeyecektir. İsrailli esirlerin ailelerine geri getirilmesi, İsrail’in vatandaşlarına karşı yerine getirmesi gereken çok önemli bir yükümlülüğüdür.

*Bu, İsraillilerin yeni yollar düşünmesine imkân tanıyacaktır. Filistinli mahkumların serbest bırakılması da Filistinlilerin yeni yollar düşünmesine imkan tanıyacaktır.

*Uluslararası toplumun sorumluluğu ise insan hayatının korunmasını sağlamaktır. Fakat, bu taahhüdünü geçmişte pek çok kez yerine getirmemiştir. Bu kez hepimiz ve her birimiz İsrail’e derhal rehine ve mahkum takası anlaşması yapması için baskı yapmalıyız.

*Bizler İsrailli bir grup sivil toplum örgütü üyesi ve aktivistiz; bir kısmımız İsrail’de, bir kısmımız ise yurtdışında ikamet ediyoruz.

*Bir takas anlaşmasına öncelik verilmesi ve hem İsrail’de hem de yurtdışında sivil toplumun harekete geçirilmesi çağrısında bulunan çeşitli grup ve girişimlerden birini temsil ediyoruz.

“Her dakika çok önemli”

*İsrail’in bir devlet olarak temel taahhütlerine karşı gösterdiği bu bariz kayıtsızlık karşısında, uluslararası toplumun aktivistleri olarak bizler, İsrail hükümetini ve diğer ülkelerin devlet yetkililerini bir takas anlaşmasına ikna etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Her dakika çok önemli.

*İlk aşama olarak, Gazze’de rehin tutulan çocuk, yaşlı, hasta ve yaralıların serbest bırakılması için bir insani yardım koridoru oluşturulmasını talep ediyoruz. Onlar pazarlık kozu olarak kullanılmamalıdır ve kullanılamaz. İkinci aşama olarak, tüm Filistinli tutuklulara karşılık kalan rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Aktivistler bugüne kadar atılan adımları şöyle sıraladı:

*İsrailli bir kuruluş olan Zazim, Campact ile işbirliği içinde, Almanya’yı bir takas anlaşmasına öncülük etmeye çağıran ve şimdiden 25.000’den fazla kişinin imzaladığı bir dilekçe yayınladı.

*Bir grup akademisyen ve aktivist, İsrail’de ve yurtdışında, acil bir takas anlaşması yapılması talebiyle gösteriler düzenlemek üzere bir çağrı yayınladı.

*14 Ekim’de Paris ve Chicago'da takas çağrısı yapan nöbetler ve Londra'da da bu çağrıyı içeren büyük bir protesto düzenlendi. Önümüzdeki hafta içinde başka şehirlerde de gösteriler düzenlenecek. İsrail’de son birkaç gün içinde sekiz şehirde gösteriler düzenlendi.

*Bu seçeneği küresel çapta ön plana çıkaracak köşe yazıları ve makaleler yayınlayarak bu sesi İsrail’de ve yurtdışında duyurmaya çalışıyoruz.

*Bu talebi dile getirmek isteyen gruplarla bir araya geliyor ve onlarla kapasitelerine ve topluluklarına uygun eylemler üzerinde çalışıyoruz.

Daha fazla bilgi için: [email protected] Not: Güvenlik sorunu yaşamamaları için aktivistlerin ismine yer verilmedi.

(EMK)