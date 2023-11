"İsrail'deki faşizmde 'çocuklar ölmesin' demek vatan hainliği sayılabilir"

İsrail merkezli Haaretz gazetesinden Gideon Levy, "İster İsrail'de ister Gazze'de olsun, çocuklar çocuktur: Ölmeyi asla hak etmiyorlar" başlıklı çarpıcı bir makale kaleme aldı.

Makale özetle şöyle:

"Associated Press'ten Ohad Zwigenberg'in Haaretz'in ilk sayfasında yer alan bir fotoğrafı binlerce kelimeye bedeldi. Fotoğrafta bir İsrail askeri Gazze'de bir çocuğun odasındaydı ve ayağını yatağa dayamıştı. Odanın sakin bir atmosfer yaratmayı amaçlayan pembe duvarları dehşeti gizleyemiyordu: oda darmadağınıktı, yırtık pırtıktı, yatağın üzerinde sadece tüysüz bir oyuncak bebek vardı ve izleyicilere buranın bir çocuğun odası olduğunu ve bir daha asla öyle olamayacağını hatırlatıyordu. Odanın sakinleri ya canlarını kurtarmak için kaçmış ya öldürülmüş ya da her ikisi de olmuştu."

"Gazze'deki oda, katliamdan sonraki sabah Kibbutz Be'eri'de gördüğüm yıkılmış çocuk odalarına tıpatıp benziyordu. İnsan hem burada hem de orada yaşayan küçük sakinlerinin kaderini düşünmeden edemiyor. Be'eri'deki çocuklar hayatta kaldıysa, en azından daha iyi bir gelecek için umut edebilirler. Gazze'deki çocuklar hayatta kaldıysa, onları hiçbir umut beklemiyor."

"Çocuklar çocuktur, bunu yinelemek gerekir ve hem burada hem de orada [Gazze'de] çocukların başına gelenler karşısında aynı derecede dehşete düşmemek mümkün değildir. Şu anda İsrail'i kasıp kavuran faşist gerçeklikte bu ifade bile haince, yıkıcı ve İsrail nefretinin bir ifadesi olarak görülüyor. Karşılaştırmaya nasıl cüret edersiniz?"

"Cumartesi günü öğle saatlerinde Hamas'ın Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu el-Ariş, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden yaptığı açıklamada, jeneratörlerin kapanması ve kuvözlere oksijen akışının kesilmesi nedeniyle 39 prematüre bebeğin boğularak ölmekle karşı karşıya olduğunu duyurdu."

"Al Arish haykırdı: "İşte hep uyardığımız an geldi." Dışarıda, beyaz kefenlerle örtülmüş, kimliği belirlenememiş 100 ceset yığını vardı. Hastane kuşatma altında olduğu ve her tarafı tanklarla çevrili olduğu için cenazeler defnedilemiyordu. Ölülerin yanı sıra yaralılar ve hastalar da artık cehennemden çıkarılamıyordu."

"Kısa bir süre sonra, daha önceki tüm savaşlarda hastanede gönüllü olarak çalışmış ancak şimdi Kahire'de sıkışıp kalmış Norveçli bir doktor olan Profesör Mads Gilbert, İsrailli keskin nişancıların hastanenin etrafına yayıldığını ve ateş ettiğini belirtti. Prematüre bebek koğuşundaki bir hemşire öldürüldü."

"Şifa Hastanesi'nin elektriği kesilmeden önce çekilen fotoğraflarda yerde yatan onlarca yaralı ve feryat eden bir babanın yere yığılmış ölü bebeğine doğru koştuğu görülüyor. Cehennem orada. Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Dr. Tanya Haj-Hassan söyleyecek sözünün kalmadığını söyledi."

"Cuma gecesi itibariyle 4 bin 506 çocuk ölmüştü. Kırk bin konut tamamen yıkıldı. Gazze'nin yarısı moloz yığını halinde. Rantisi Çocuk Hastanesi kuşatma altında, kimse girip çıkamıyor. El-Nasr Çocuk Hastanesi de faaliyetlerini durdurdu ve buradaki tüm hasta ve yaralı çocuklar kim bilir nereye tahliye edildi."

"El-Burak okulu Cuma gecesi bombalandı ve oraya sığındıklarını sanan en az 50 kişi öldü. İsrail ordusu, Gazzelilerin güneye doğru ilerlemesini engelleyen bir Hamas bölük komutanının da ölenler arasında olduğunu bildirdi. Bingo."

"İnsan bu sahneler karşısında soğukkanlılığını koruyamıyor. Katliamın ertesi günü güneydeki kibbutzimlere ve kasabalara yapılan ziyaretlerden sonra bile, orada yaşanan tüm dehşete maruz kaldıktan sonra bile. Hayatta kalanların ve ölenlerin tüm hikayelerinden sonra ve hatta İsrail ordu sözcüsü tarafından yayınlanan filmi izledikten sonra bile. O hastanelerin altında neler yattığını bilsek bile Gazze'de şu anda yaşananlar karşısında dehşete düşmekten kaçamayız."

"Artık taraf tutulması gerektiğinin kabul edilmesi de daha az dehşet verici değil: Ya Hamas tarafından işlenen vahşet karşısında şok olacaksınız ya da İsrail ordusu tarafından işlenen vahşet karşısında. Karar verin. Tarafınızı seçin. Hangi ölü çocuklar sizi daha çok şoke ediyor? Hangi yaslı ebeveynler sizi daha çok üzüyor? Buraya katliam yapmak için gelen Hamas ile esirleri kurtarmak ve Hamas'ı yok etmek için gelen bir ordu arasındaki farkı göremiyor musunuz? Elbette görebiliyorum ama katledilen çocuklar ve onların daha az katledilmemiş ebeveynleri, katillerinin niyetleriyle pek ilgilenmiyorlar."

"Her iki taraftaki çocuklar ölmeyi hak etmemişlerdi. Öldürülmeleri de aynı derecede şok edici. Ve bu duruşu sergilediğimiz için özür dilememize hiç de gerek yok."

Gideon Levy hakkında

Haaretz gazetesinin köşe yazarı ve gazetenin yayın kurulu üyesidir.

Levy 1982 yılında Haaretz'e katıldı ve dört yıl boyunca gazetenin editör yardımcılığını yaptı. Son 25 yılda Batı Şeria ve Gazze'deki İsrail işgalini konu alan haftalık Alacakaranlık Kuşağı'nın yazarı ve gazetenin siyasi başyazılarının yazarıdır.

Levy, 2008 yılında Euro-Med Gazeteci Ödülü, 2001 yılında Leipzig Özgürlük Ödülü, 1997 yılında İsrail Gazeteciler Birliği Ödülü ve 1996 yılında İsrail'de İnsan Hakları Derneği Ödülü'nün sahibi oldu.

Yeni kitabı The Punishment of Gaza (Gazze'nin Cezalandırılması), Verso Yayınevi tarafından Londra ve New York'ta yayımlandı.