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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2024 16:35
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2024 16:43
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İsrail'de TIR, yolcu indiren otobüse çarptı

İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de bir otobüs durağına TIR çarptı. 1 kişi öldü, 30’dan fazla kişi yaralandı. İsrail basını, durumu 'saldırı' olarak değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail'de TIR, yolcu indiren otobüse çarptı
Fotoğraf: Shimon Baruch / TPS

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir TIR, durakta yolcu indiren otobüse ve durakta bekleyen insanlara çarptı.

İsrail polisi olayın, otobüsün yolcuları indirmek için Glilot Üssü yakınlarındaki durakta durduğu sırada gerçekleştiğini bildirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre olayda 1 kişi öldü, en az 33 kişi de yaralandı. Yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Polis TIR şoförünün bölgedeki ‘silahlı siviller’ tarafından vurularak öldürüldüğü açıkladı. Öldürülen şoför, Filistinli bir İsrail vatandaşı olan Rami Natur.

İsrail polisi, olayı "bir saldırı olarak değerlendirdiğini", soruşturmanın devam ettiğini ve ayrıntıların araştırıldığını duyurdu.

İsrail basını da olayı 'bir saldırı' olarak değerlendirdi. Ancak yerel medyada çıkan bazı haberlere göre Natur’un ailesi olayın saldırı olmadığını, Natur’un yakın zamanda bir kalp ameliyatı geçirdiğini ve kaza olduğunu söyledi.

Bakandan silahlanma politikasına destek

Olay yerine gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise "olayın bir saldırı olarak soruşturulduğunu" söyledi.

Ben-Gvir, İsrail polisini ve "tehlike arz eden şoförü silahla etkisiz hale getiren vatandaşları" desteklediğini dile getirerek İsrail'de sivilleri silahlandırma politikasını savundu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail Filistin-İsrail Savaşı
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