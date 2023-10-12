İsrail'de savaş kabinesi kuruldu

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ ile İsrail’in Gazze’ye yönelik ‘Demir Kılıçlar’ operasyonları sonrası başlayan çatışmalar altıncı gününde devam ediyor.

Kara operasyonu için hazırlıklarını sürdüren İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun öncülük ettiği beş üyeli bir savaş kabinesi konusunda dün (11 Ekim) anlaşmaya varıldığı ortak bir açıklamayla duyuruldu.

Beş üyeli olağanüstü hal hükümeti

İsrail merkezli Haaretz'e göre Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve daha önce savunma bakanı olarak görev yapan muhalif Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz olağanüstü hal hükümetine liderlik edecek.

Savaş kabinesinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail Savunma Güçleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da gözlemci olarak yer alacak.

"Devletimizin kaderi söz konusu olduğu için" farklılıklarını bir kenara bıraktıklarını söyleyen Netanyahu, "IŞİD'den daha zalim bir düşmanla savaşıyoruz" dedi ve ekledi: "Her Hamas üyesi kendisini ölü bir adam saysın."

Gantz ise "zamanın birlik olma ve kazanma zamanı" olduğunu belirterek, "Barış için de savaş için de bir zaman vardır. Şimdi savaş zamanı" ifadelerini kullandı.

Savaş kabinesine hangi partiler destek verdi

Açıklamada "Savaş döneminde, savaşın yürütülmesiyle ilgili olmayan hiçbir yasa tasarısı ya da hükümet kararı desteklenmeyecektir" denildi.

Ülkenin ana muhalefet Gelecek Partisi (Yeş Atid) Başkanı Yair Lapid ise savaş kabinesine katılmadı. Ancak Netanyahu ve Gantz yaptıkları ortak açıklamada Lapid'e savaş kabinesinde bir koltuğu "hazır" beklettiklerini söyledi.

Savaş kabinesinde Netanyahu'nun lideri olduğu Likud (Birleştirme) Partisi, Ulusal Birlik Partisi, Otzma Yehudit (Yahudi Gücü), Shas Partisi, Dini Siyonist Parti, Birleşik Tevrat Yahudiliği ile Noam (Hoşnutsuzluk) partileri yer alıyor.

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Ne olmuştu? Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu 'Aksa Tufanı' operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı. İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 kişinin de yaralandığı açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 27 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

(NT)