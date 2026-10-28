ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 10:19 28 Ekim 2026 10:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.10.2026 10:28 28 Ekim 2026 10:28
Okuma Okuma:  2 dakika

İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı, Netanyahu önde

Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra ortaya çıkan tabloya göre Netanyahu ve ona destek veren partiler 55, Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ise 49 milletvekili çıkarıyor. Arap partiler ise 120 sandalyeli Mecliste 16 milletvekiliyle kilit konuma ulaşıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı, Netanyahu önde
Fotoğraf: Saeed Qaq / AA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından oyların yarısından fazlası sayılırken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu, koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre, iktidar bloğu 55, muhalefet bloğu ise 49 sandalye ile seçim yarışını sürdürüyor.

Seçimin böyle sonuçlanması halinde, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurmak için gerekli sayı olan 61 milletvekiline iki blok da erişemiyor.

Mevcut tabloda, iktidardaki Likud Partisi 27 sandalye alırken, Eisenkot'un Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Seçimde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler toplam 16 sandalyeyle kilit konuma yükseliyor. Bu grupta üç partinin birleşiminde oluşan Ortak Liste'nin 12, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisinin ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 11, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 9 sandalye bandında seyrediyor.

İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredi) temsil eden Şas Partisinin 7, Birleşik Tevrat Yahudiliğinin 9, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ile Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisinin ise 6'şar milletvekili elde edeceği öngörülüyor.

İsrail sandık başında: Netanyahu’nun kaderini Arap seçmen belirleyebilir
İsrail sandık başında: Netanyahu’nun kaderini Arap seçmen belirleyebilir
27 Ekim 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail netanyahu
ilgili haberler
İsrail'de çıkış anketleri: Netanyahu çoğunluğu sağlayamıyor
Bugün 01:10
/haber/israil-de-cikis-anketleri-netanyahu-cogunlugu-saglayamiyor-324849
İsrail seçimlerinde katılım rekoru kırıldı: Arap partilerin rolü artacak
27 Ekim 2026
/haber/israil-secimlerinde-katilim-rekoru-kirildi-arap-partilerin-rolu-artacak-324847
İsrail sandık başında: Netanyahu’nun kaderini Arap seçmen belirleyebilir
27 Ekim 2026
/haber/israil-sandik-basinda-netanyahunun-kaderini-arap-secmen-belirleyebilir-324839
İsrail, iki askerin öldürüldüğü saldırının ardından El Halil’de kuşatma ve yıkım başlattı
24 Ekim 2026
/haber/israil-iki-askerin-olduruldugu-saldirinin-ardindan-el-halilde-kusatma-ve-yikim-baslatti-324763
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail'de çıkış anketleri: Netanyahu çoğunluğu sağlayamıyor
Bugün 01:10
/haber/israil-de-cikis-anketleri-netanyahu-cogunlugu-saglayamiyor-324849
İsrail seçimlerinde katılım rekoru kırıldı: Arap partilerin rolü artacak
27 Ekim 2026
/haber/israil-secimlerinde-katilim-rekoru-kirildi-arap-partilerin-rolu-artacak-324847
İsrail sandık başında: Netanyahu’nun kaderini Arap seçmen belirleyebilir
27 Ekim 2026
/haber/israil-sandik-basinda-netanyahunun-kaderini-arap-secmen-belirleyebilir-324839
İsrail, iki askerin öldürüldüğü saldırının ardından El Halil’de kuşatma ve yıkım başlattı
24 Ekim 2026
/haber/israil-iki-askerin-olduruldugu-saldirinin-ardindan-el-halilde-kusatma-ve-yikim-baslatti-324763
Sayfa Başına Git