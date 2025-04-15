İsrail'de Netanyahu hükümetinin Gazze'yle savaş politikalarına karşı eski askerler ayakta

Yüzlerce eski Mossad görevlisi, hala Hamas'ın elindeki rehineler geri alınamamışken hükümetin Gazze'de yeniden savaşa girişmesini protesto ediyor. savaşın geri dönmesini eleştirdi.

The Guardian'ın haberine göre aralarında üç eski Mossad başkanının da bulunduğu 250'yi aşkın eski Mossad görevlisi İsrail hükümetini Gazze'de Hamas'la savaşa girişmek yerine rehinelerin serbest bıraktırılmasına öncelik verilmesini talep eden bir açık mektubu imzaladılar. Açık mektup girişimi ilk olarak hava kuvvetleri gazileri ve yedek askerlerce başlatılmıştı.

İsrail hükümeti, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlediği "Aksa Tufanı" harekatında esir alınıp hâlâ geri verilmeyen 58 rehineden 24'ünün hala yaşadıklarını düşünüyor.

Netanyahu'nun kişisel çıkarları uğruna çöken ateşkes

Açık mektupta, martta ateşkesin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kişisel çıkarları uğruna çökmesinden beri Gazze'de İsrail saldırıları ve kara operasyonlarının artması kınanıyor ve hükümet kendi siyasi çıkarları için askerler ve rehinelerin hayatlarını riske atmakla suçlanıyor.

Hükümeti eleştirenler, Netanyahu'nun Gazze'de savaşı yeniden başlatma kararının, Hamas'ı tamamen ezmediği takdirde hükümete desteklerini çekmekle tehdit eden koalisyondaki aşırı sağcı partileri yatıştırma ihtiyacının eseri olduğunu ileri sürüyor.

Mektupta, "Savaş esasen güvenlik gereklerine değil siyasal ve kişisel çıkarlara hizmet ediyor," deniliyor.

İlk imzacılar yedek ve emekli subaylar

Mektup ilk olarak geçtiğimiz hafta, Gazze'ye yönelik olarak süren saldırının ön saflarında yer alan İsrail hava kuvvetlerinin 1.000 yedek ve emekli subayı tarafından yayımlanarak kamuoyuna açıklanmıştı.

Ancak Netanyahu'nun tepkisi sert oldu: Başbakan, mektubun "İsrail toplumunu bir kez daha içeriden parçalamaya çalışan aşırıcı bir grup" tarafından yazıldığını söyledi ve imzacılar arasındaki tüm muvazzaf yedek askerlerin görevden alınması için emir çıkardı.

İlk açıklamanın ardınan İsrail'in en büyük askeri istihbarat birimi olan elit "8200. Tabur"un yedekleri ve yüzlerce yedek askeri doktor da destek amacıyla art arda birkaç benzer açıklama yaptılar.

Eski genelkurmay başkanları da katıldı

Pazartesi günü, aralarında iki eski genelkurmay başkanının da bulunduğu İsrail Ordusu'nun 1.500'ü aşkın eski ve görevdeki zırhlı birlik askerleri ve paraşütçü komandolarının imzaladığı bir başka açık mektupta da Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Eski ordu komutan yardımcısı Albay Rami Matan tarafından kaleme alınan mektubu imzalayanlar "Bizler, hayatımız boyunca ülkemize hizmet etmiş askerleriz. Tanklar sürdük, birliklere komuta ettik ve ağır bir bedel ödedik. Tam da bu deneyim, bizi bugün ateşkes çağrısı yapmaya itiyor," diyor ve soruyorlar: "Neden ulaşılamaz hedefler uğruna insan hayatlarını fedaya devam ediyoruz?"

Hamas'la esir değişimi görüşmeleri

İsrail ve Hamas'ın, Gazze'deki saldırılar sürerken yeni bir ateşkese arabuluculuk gayretindeki çalışan Katar, Mısır ve ABD'nin de katılımıyla Kahire'de müzakerelere girdiği haber verildi.

Pazartesi günü rehineleri savunan sağcı grup Tikva Forum'un bildirdiğine göre Netanyahu, pazar günü bir rehine babası Eitan Mor'a hükümetin 10 esiri geri alacakları bir anlaşma üzerinde çalıştığını söyledi ancak İsrail'in öne sürdüğü koşullar hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Lübnan gazetesi El Mayadin'e demeç veren bir Hamas yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yardım gönderilmesine yönelik İsrail hükümetinin ablukasının kaldırılacağı ve ordunun marttan bu yana ele geçirdiği Gazze topraklarından çekileceği 45 günlük bir ateşkes karşılığında 10 rehinenin iadesini önerdiğini söyledi.

Pazartesi günü AFP'ye konuşan Hamas yetkililerinden Tahir el-Nunu, İsrail'i ateşkes yolunda ilerlemeyi engellemekle suçladı. El-Nunu, Hamas'ın "ciddi bir esir takası anlaşması, savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardım girişi karşılığında tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya" istekli olduğunu söyledi.

Ancak, Hamas'ın silahsızlandırılmasının "müzakere konusu olmadığını" açıkça belirtti.

Rehine yakınları Netanyahu'nun gözdesi Ron Dermer'i protesto etti

Pazar gecesi, eski ve mevcut rehinelerin onlarca aile üyesi de dahil olmak üzere yüzlerce kişi, Netanyahu'nun rehine müzakerelerinden sorumlu tuttuğu bakan Ron Dermer'in evinin dışında bir protesto düzenledi ve beş kişi tutuklandı.

Son günlerde, rehine aileleri, Netanyahu'nun en yakın danışmanlarından biri olan Dermer'in, hükümetin siyasi gündemine uymak için müzakereleri geciktirdiğini ve engellediğini iddia ediyordu. Netanyahu hükümeti iddiaya karşı çıktı.

Rehine Edan Aleksander'ın babası Doron Zektser, Dermer'e seslendi: "Çık, durumu bize bildir. Bu senin sorumluluğun. Eğer işi yapamayacaksan, istifa et. Ailelerle konuşmuyor. Rehineleri geri getirecek tek şeyin bir anlaşma olduğu açıkken savaşa koşuyorlar."

(AEK)