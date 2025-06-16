İsrail'de mahsur kalan üç 'Madleen' aktivisti karayoluyla sınır dışı edilecek

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırıların ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle hâlâ gözaltında tutulan "Madleen" gemisindeki üç insan hakları savunucusu, bugün Ürdün üzerinden sınır dışı edilecek.

Gemideki insan hakları savunucularının hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan yazılı açıklamaya göre bugün sınır dışı edilecek üç isim şöyle: Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi.

Hollanda ve Fransa’nın İsrail’deki büyükelçilik yetkilileri, üç aktivistin Ürdün’e geçişini kolaylaştırmak için sınır kapısında hazır bulunacak.

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a başlattığı ve devam eden saldırılarında, aralarında üst düzey komutanlar ve bilim insanlarının da bulunduğu 224 kişi hayatını kaybetti. İran’ın misillemeleriyle İsrail’de ölenlerin sayısı ise 24’e yükseldi.