İsrail'de mahsur kalan üç 'Madleen' aktivisti karayoluyla sınır dışı edilecek

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırıların ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle hâlâ gözaltında tutulan "Madleen" gemisindeki üç insan hakları savunucusu, bugün Ürdün üzerinden sınır dışı edilecek.
Gemideki insan hakları savunucularının hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan yazılı açıklamaya göre bugün sınır dışı edilecek üç isim şöyle: Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi.
Hollanda ve Fransa’nın İsrail’deki büyükelçilik yetkilileri, üç aktivistin Ürdün’e geçişini kolaylaştırmak için sınır kapısında hazır bulunacak.
Ne olmuştu?
"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.
Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, dördü 10 Haziran sabahı, beş aktivist ise iki gün sonra sınır dışı edilmişti. (TY)