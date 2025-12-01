İsrail'de halk, Netanyahu’nun yolsuzluk davalarından af talebini protesto etti

Tel Aviv’de onlarca İsrailli, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davaları için yaptığı af başvurusunu kabul etmemesi çağrısıyla protesto düzenledi.

Times of Israel’in haberine göre halk Herzog’un evinin bulunduğu bölgeye gelerek Netanyahu’nun af talebine tepki gösterdi. Eyleme muhalefet milletvekilleri, özellikle de Naama Lazimi gibi isimler de katıldı.

AA'nı haberine göre, gösterinin ana sloganı “Af = Muz Cumhuriyeti” oldu. Halk, Netanyahu’nun affedilme ihtimalini eleştirmek için üzerinde “Af” yazılı bir pankart bulunan muz yığınının arkasında sıraya girdi; bu performansla İsrail’in “muz cumhuriyetine dönüştüğü” imasında bulundu.

Alanda “Lider sensin, suçlu sensin” gibi sloganlar atıldı ve Netanyahu’nun siyasi krizin baş sorumlusu olduğunu savunan pankartlar taşındı. Bir gösterici turuncu hapishane tulumu giyip Netanyahu maskesi takarak başbakanı canlandırırken, bir diğeri Herzog maskesiyle cumhurbaşkanını temsil etti. Maskeli iki eylemci muz yiyerek mizahi bir protesto gerçekleştirdi.

Netanyahu'nun yolsuzlukları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında “rüşvet, emanete ihanet ve kişisel çıkar için görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçti. Hakkındaki davaların ilk duruşması 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde yapılmıştı.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024’te Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Başbakan Netanyahu, “1000”, “2000” ve “4000” olarak bilinen üç ayrı dosyada “rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılanmaya devam ediyor. 2025 Kasım sonunda Netanyahu, davanın sona erdirilmesi için cumhurbaşkanından af talebinde bulundu.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davalarına ilişkin olarak Herzog’a 14 sayfalık bir af başvurusu sunmuştu. Cumhurbaşkanlığı makamı, talebin “sorumlu ve ciddi bir şekilde değerlendirileceğini” açıklamıştı.

Af talebinin ortaya çıkması İsrail siyasetinde sert tartışmalara yol açtı. İktidar blokundaki isimler Herzog’un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken, muhalefet ise Netanyahu’nun suçunu kabul etmesi ve adaletle yüzleşmesi gerektiğini dile getiriyor.