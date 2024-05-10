İsrail'de halk Hamas'la ateşkes imzalanması için sokaklara döküldü

İsrailliler, Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle bir çok yerde sokaklara çıktı.

Habima Meydanı'nda "Beraber duruyoruz"

İsrailli ve Filistinlilerin karma sivil toplum örgütlerinden "Beraber Duruyoruz"'un çağrısıyla yaklaşık 1500 kişilik grup Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplandı.

AA'nın haberine göre, göstericiler, "Refah'takiler de İsrail'dekiler de çocuk", "Çocukların ölümüne yeter", "Anlaşma hemen", "Esirleri evine getirin", "Hemen şimdi", "Sadece barışla güvenlik gelir", "Yarım yıllık cehennem artık bitsin" yazılı pankart, afiş ve dövizlerle yürüdü.

Filistin kökenli İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, sahneden halka seslendi. Başbakan Binyamin Netanyahu'yu koltuğunu kaybetme korkusuyla ateşkese yanaşmamakla suçladı.

Esir yakınları yol kapattı

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın esir tuttuğu İsraillilerin yakınları ve destekleyenleri akşam saatlerinde, Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı önünde toplandı.

Yüzlerce kişi, "Katiller", "Hiçbir bedel esirler için çok değildir", "Artık yeter", "Refah'a saldırı=esirleri öldürmek" yazılı pankart ve dövizlerle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin resimlerini taşıdı.

Göstericiler, "Hepsini getirin", "Anlaşma şimdi", "Anlaşma masada hadi imzala" diye slogan attı.

İsrail polisi, Savunma Bakanlığı'nın önünden geçen Menahem Begin Caddesi'ni trafiğe kapattı. Esir yakınları, yürüyüşlerini sürdürüken polis engeliyle karşılaşınca polisle göstericiler arasında arbede oldu. Göstericilerin bir süre tek yönlü trafiğe kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Savunma Bakanlığı çevresinde yürüyüş

AA'ya demeç veren gösterici Ron Hantman, İsrail'in Gazze'deki esirleri geri getirmek için her şeyi yapması gerektiğini söyledi. Ordunun Gazze'deki kalış süresinin uzamasının yine kendileri adına kayıp olacağını belirtti.

Esir yakınlarından oluşan bir başka topluluk da Batı Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesinden Meclis binasına yürüdü. Göstericiler, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda ölen ve henüz gömülmemiş yakınlarını temsilen boş bir tabut taşıdı.

Esir İsraillilerin serbest bırakılması çağrısıyla pankart taşıyan göstericiler, "Hepsi hayata dönene, iyileşene veya İsrail mezarlarına gömülene kadar dinlenmeyeceğiz" sloganı atarken polisin yer yer göstericilere yönelik müdahaleleri arbedeye yol açtı. İki kişi gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

İSRAİL HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI Hamas, Katar ve Mısır'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail, Refah kentine saldırmaya devam ediyor

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin kadarı çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinli öldürüldü, en az 78 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

(AEK)