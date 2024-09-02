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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2024 10:52
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2024 11:04
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İsrail'de genel grev: "Anlaşma yerine ceset torbaları alıyoruz"

İsrail'deki genel işçi örgütü Histadrut'un Genel Başkanı Arnon Bar-David "Yahudilerin Gazze tünellerinde öldürülmesi kabul edilemez. Bir anlaşmaya ihtiyacımız var ve anlaşma her şeyden daha önemli" diyerek Netanyahu'ya karşı genel greve gitti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail'de genel grev: "Anlaşma yerine ceset torbaları alıyoruz"
Fotoğraf: Ohad Avraham / timesofisrael.com

İsrail’de işçiler Hamas’ın dün altı rehineyi öldürmesinin ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Hamas’la anlaşma yapması için bugün genel greve gitti.

İnsanlar iş yerlerini kapattı, grevden okullar ve ulaşım sektörü etkilendi. Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar durdu.

İsrail’in eski Başbakanı ve muhalefetteki Yesh Atid partisinin Genel Başkanı Yair Lapid, dün Netanyahu hükümetine baskı yapmak için genel grev çağrısında bulunmuştu.

Lapid, ülkenin çöktüğünü" ve "bu şekilde devam edemeyeceğini" savunarak "Histadrut'u (İsrail'deki genel işçi örgütü), işverenleri ve yerel yetkilileri ekonomiyi durdurmaya" çağırmıştı.

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Bunun üzerine ülke genelinde dün gece itibariyle protestolar başladı. Gösterilerin merkezi, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığının bulunduğu Menachem Begin ve Kaplan caddeleri oldu. Tel Aviv'deki protestolara yaklaşık 300 bin kişi katıldı. Ülke genelindeki gösterilere ise 500 bini aşkın kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Protestocular Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Hükümeti istifaya davet etti.

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" sloganları attı.

Protestocular daha sonra kentin ana yollarına yöneldi. Ayalon Otoyolu'nu çift yönlü trafiğe kapattı. Polis ve protestocular birçok kez karşı karşıya geldi. Polis sadece Tel Aviv'de 15 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Zohar Ben-Yehuda / timesofisrael.com

"Rehine anlaşması her şeyden daha önemli"

Ülke çapında genel grevi örgütleyen Histadrut’un Genel Başkanı Arnon Bar-David, yaptığı açıklamada Netanya’yu suçladı. Hamas ile anlaşmanın siyasi kaygılar nedeniyle yapılmadığını söyledi.

Bar-David "Bir anlaşma yerine ceset torbaları alıyoruz” dedi ve “Gazze'deki tünellerde katledilen çocuklarımızın çığlıkları karşısında boş durmak imkansız. İsrail Devleti'ni geri getirmemiz gerek” diye konuştu. Rehine anlaşmasının her şeyden daha önemli olduğunu söyledi.

Hamas’ın elinde halen 101 rehine bulunduğu tahmin ediliyor.

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(HA)

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