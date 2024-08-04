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Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2024 16:51
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2024 18:05
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İsrail'de Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı süresi uzatılacak

Askeri mahkeme bu hafta içi, gözaltına alınan 9 askerden 8'inin gözaltı süresini uzattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'de Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı süresi uzatılacak

İsrail'de askeri mahkemenin, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli esire cinsel işkence yaptığı suçlamalarıyla gözaltına alınan askerlerden 5'inin gözaltı süresini uzatacağı bildirildi.

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İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada ise haklarındaki soruşturma tamamlandıktan sonra gözaltındaki 3 İsrail askerinin bu akşam serbest bırakılmasının beklendiği kaydedildi.

Askeri mahkeme bu hafta içi, gözaltına alınan 9 askerden 8'inin gözaltı süresini uzatmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı.

İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ve aşırı sağcı fanatik gruplar askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu üsse zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi, İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

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(EMK)

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