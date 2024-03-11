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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 08:41
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 08:43
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İsrail'de 730 akademisyenden “Gazze” için imza

İsrailli akademisyenler, Gazze'de yaşanan açlığa, "kitlesel ölümlere sebep olmadan" acil önlem alması için hükümete çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail'de 730 akademisyenden “Gazze” için imza

İsrail'de 730 akademisyen, Gazze'deki açlığa karşı acil önlem alınması için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, akademisyenler, "Gazze Şeridi’ndeki insani felaketin kontrolden çıkıp kitlesel ölümlere yol açmadan ve silinmez lekeye dönüşmeden açlığa karşı acil önlemler alması" için İsrail hükümetine çağrı yaptı.

Çağrıda, Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması gerektiğinin altı çizildi.

İmza kampanyasına destek verenler arasında Tel Aviv Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ariel Porat ve İsrail Beşeri Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. David Harel de bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı. Gazze halkının yüzde 90'ı saldırılar nedeniyle yerinden oldu, 166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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