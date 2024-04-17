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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 08:42
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 08:43
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İsrail, çocuk parkına saldırdı

Megazi Mülteci Kampı'na savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, çocuk parkına saldırdı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda çocuk parkına düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de sağlık kaynaklarının AA muhabirine aktardığı bilgiye göre, Megazi Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden en az 10 kişinin cenazesi Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Megazi Mülteci Kampı'ndaki Mühendis Kavşağı çevresinde bulunan çocuklar için yapılan oyun parkını hedef aldığını vurguladı.

Saldırıya maruz kalan sivillerin çoğunluğunun çocuklardan oluştuğunu aktaran görgü tanıkları, çocukların oyun parkındaki oyuncaklarla eğlenirken İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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