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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 08:37
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2023 08:38
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İsrail, çocuk hastanesini hedef aldı

Gazze’deki Rantisi Çocuk Hastanesi ile Şifa Hastanesi avlusu, İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/10/israil-cocuk-hastanesini-hedef-aldi.jpg
Fotoğraf: AA

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni hedef aldı.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre, Rantisi Çocuk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneyi direkt hedef alması sonucu hastanenin bodrum katında ve bazı tesislerinde büyük yangınların çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

Şifa Hastanesi çevresi de bombalandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldığını belirtti.

Kudra, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını ifade ederek, binlerce kişinin barındığı hastanenin hedef alınmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre de İsrail, Şifa Hastanesi avlusunda bulunan ve içinde sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Dün akşam ayrıca, İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesi çevresine saldırı düzenledi. Saldırılardan kaçan Filistinliler, hastane binasına sığınmaya çalıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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