İsrail, çocuk hastanesini hedef aldı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni hedef aldı.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre, Rantisi Çocuk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneyi direkt hedef alması sonucu hastanenin bodrum katında ve bazı tesislerinde büyük yangınların çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

Şifa Hastanesi çevresi de bombalandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldığını belirtti.

Kudra, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını ifade ederek, binlerce kişinin barındığı hastanenin hedef alınmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre de İsrail, Şifa Hastanesi avlusunda bulunan ve içinde sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Dün akşam ayrıca, İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesi çevresine saldırı düzenledi. Saldırılardan kaçan Filistinliler, hastane binasına sığınmaya çalıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)