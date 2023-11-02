İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı 3. kez vurdu: Onlarca ölü ve yaralı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 27'nci gününde devam ediyor.

İsrail iki mülteci kampını vurdu: En az 44 ölü

16.20 | İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na üçüncü kez saldırı düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Cibaliye Kampı'ndaki BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula düzenlenen saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti.

Bureyc Kampı'na yönelik saldırıda ise ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti. Mülteci kamplarına yapılan saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

Bahreyn de İsrail büyükelçisini geri çağırdı

16.10 | Bahreyn, İsrail büyükelçisini geri çağırdığını ve İsrail ile ekonomik ilişkilerini dondurduğunu duyurdu.

Parlamentodan yapılan açıklamada başkent Manama'daki İsrail büyükelçisinin de ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Bu, İsrail ile ekonomik ilişkileri durduran' ilk İbrahim Anlaşması ülkesi oldu.

Dün İsrail büyükelçisini geri çağıran Ürdün'den sonra Bahreyn, benzeri bir adım atan ikinci Ortadoğu ülkesi oldu.

BM tesisleri kapasiteyi 4 kat aştı

16.00 | BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki tesislerinde ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 690 bin kişinin barındığını açıkladı.

Bu durumun "vahim" olduğunu vurgulayan UNRWA, "Tesislerimiz amaçlanan kapasitelerinin neredeyse dört katına ulaşmış durumda ve aşırı kalabalık koşullar ciddi sağlık ve koruma endişeleri yaratmaya devam ediyor" diye belirtti.

Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana, 70 UNRWA çalışanının öldürüldüğü kaydedildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Bunun adı soykırım

14.50 | Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de artan saldırılarına X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Bunun adı soykırımdır" diyen Petro, "Filistin halkını Gazze'den çıkarıp burayı ele geçirmek için yapıyorlar bunu. Bu soykırımı gerçekleştiren devletin başkanı insanlığa karşı suçludur. Müttefikleri demokrasiden söz edemiyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce İsrail'in saldırılarına protesto olarak Filistin'de büyükelçilik açacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Petro, Tel Aviv büyükelçisini de geri çağırmıştı.

Refah'tan sadece çifte vatandaşlar ve yaralılar geçiyor

14.40 | Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, üç haftayı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından, hastanede tedavi görmesi gereken onlarca yaralı Filistinlinin ve yüzlerce yabancı pasaport sahibinin tahliyesine olanak sağlamak üzere dün (1 Kasım) ilk kez açıldı.

Kapıdan en az 335 çifte vatandaş ve 76 ağır yaralı geçti. Mısırlı yetkililere göre, 60 yaralıya ek olarak yabancı pasaport sahibi 400 kişinin de bugün sınırı geçmesi bekleniyor.

UNICEF, çocuklara yönelik saldırıları kınadı

14.30 | Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Gazze'deki çocukların karşı karşıya kaldığı "feci durumu" kınayarak "savaşların bile kuralları olduğunu" vurguladı.

Tırmanan şiddetin çocuklara ve toplumlarına bedelinin gelecek nesiller boyunca devam edeceğini kaydeden UNICEF, "Çocuklar endişe verici bir oranda ölüyor ve temel haklarından mahrum bırakılıyor" diyerek çocuk ölümlerinin engellenmesi için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

Öldürülenlerin sayısı 9 bin 61'e çıktı

14.00 | Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 265 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son açıklamayla 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 9 bin 61'e yükseldi. Öldürülenlerin 3 bin 760'ı çocuk.

İsrail'in saldırılarında yaklaşık 32 bin kişi de yaralanırken, bombalanan binaların enkazının altında da en az 2 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor.

İsrailli yarbayın ölümüyle can kaybı 18'e yükseldi

13.30 | İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda bir İsrailli yarbayın öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, 188. Zırhlı Tugay 53. Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'nın, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Resmi verilere göre, 31 Ekim'de kara operasyonunun başlamasından bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 18'e yükseldi.

Öte yandan, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 333 oldu.

Batı Şeria'da 3 kişi öldürüldü, 65 gözaltı

12.40 | İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı baskınlarda 2'si çocuk 3 Filistinli öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kalkilya'da 14 yaşındaki Eyhem Mahmud eş-Şafi, El-Bire'de 19 yaşındaki Kusay Mezyun Karan ve Nablus'ta da 14 yaşındaki Hamdan Amr Hamdan'ın İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.

Yine, İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 65 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 1900'e yükseldi.

Latin Amerikalı ülkelerden İsrail'e kınama

12.30 | Latin Amerika'da en büyük Yahudi nüfusuna ev sahipliği yapan Arjantin Dışişleri Bakanlığı "Gazze'deki insani durum her geçen gün daha da endişe verici bir hal alıyor" diyerek İsrail'i işgal altındaki bölgeye yardım girişine izin vermeye çağırdı.

Peru ve Meksika Dışişleri Bakanlıkları da yaptıkları açıklamada Cibaliye Mülteci Kampı'na yapılan bombardımana tepki göstererek İsrail'i kınadı.

Daha önce, İsrail'in saldırılarını protesto eden solcu liderlerin yönettiği Kolombiya ve Şili, Tel Aviv büyükelçilerini geri çağırırken, Bolivya ise İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Endonezya Hastanesi için 'felaket' uyarısı

12.00 | Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde ana jeneratörün yakıtının tükendiğini açıkladı.

Sözcü El Kudra, bunun "hastaları yakın tehlikeye atacağını" vurgulayarak hastaneye yakıt sağlanmaması halinde "felakete ulaşacağız" uyarısında bulundu.

Biden ateşkes yerine 'ara' istedi

11.00 | İsrail'e verdiği desteği yüzünden tepki çeken ABD Başkanı Joe Biden, Minnesota eyaletindeki seçim kampanyası sırasında protesto edildi.

Biden, sözünü keserek ateşkes isteyen bir kişiye, "Sanırım bir ara vermemiz gerekiyor. Ara, esirleri kurtarmak için zaman tanımak anlamına gelir" diye yanıt verdi.

Beyaz Saray daha önce de Gazze'ye yardım ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılması için "insani arayı" desteklediğini açıklamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binası önünde toplanan eylemciler tarafından "Gazze'de acil ateşkes" sloganlarıyla protesto edildi.

Kara harekatı, kent merkezine kayıyor

10.50 | İsrail ordusu, 31 Ekim'de başlattığı kara operasyonu sonrası Gazze Şeridi'nin özellikle kuzeybatı kesimlerine bombardıman yapmayı gece boyu sürdürdü. Çatışmalar şeridin kıyı kesimlerinden merkeze doğru kaymaya başladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Keramet mahallesine gece saatlerinde yoğun saldırılar düzenledi.

BM: Cibaliye saldırıları savaş suçu olabilir

10.30 | Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarının ardından meydana gelen çok sayıda sivil kayba ve yıkımın boyutuna dikkat çekerek, "bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır" denildi.

“İsrail ordusu kasıtlı olarak Cibaliye Mülteci Kampı’nı hedef aldı”

Cibaliye'de ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e çıktı

10.00 | Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na 31 Ekim'de yaptığı saldırıda ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiğini açıkladı.

Gece 03.47'de açıklama yapan bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000" dedi.

Kudüs Hastanesi'nin çevresi yine bombalandı

09.45 | İsrail ordusu, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini top mermileriyle hedef aldı.

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva mahallesindeki Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.

Yüzlerce yaralı ve hastanın tedavilerinin sürdüğü hastaneye yaklaşık 14 bin kişi de hava saldırılarından korunmak amacıyla sığınmış durumda.

Lazzarini: Gazze'de öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk

09.30 | BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim'de Gazze'de çatışmaların başladığı günden beri İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

Kilise, cami, hastane, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesislerin saldırılara maruz kaldığına dikkat çeken Lazzarini, "Uluslararası insancıl yasalarca korunan birçok insan öldürüldü ve yaralandı. Gazze’de mevcut abluka, bir toplu cezalandırmadır” dedi.

*Kaynak: WAFA, Haaretz, Palestine Chronicle, The Guardian, Middle East Eye, AA

(NT)