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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2024 09:42
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2024 09:44
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İsrail cezaevlerinde 10 bine yakın Filistinli tutuluyor

İsrail’de tutuklu bulunan Filistinlilerden 250’si çocuk.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail cezaevlerinde 10 bine yakın Filistinli tutuluyor
Fotoğraf: AA

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Ekim 2023 ile Ağustos 2024 arasında Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilere ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, Ağustos 2024'ün başına kadar İsrail cezaevlerinde bulunan toplam tutuklu sayısının yaklaşık 9 bin 900 olduğu belirtildi.

Kamplarda tutulanları içermiyor

Tutuklulardan 3 bin 432'sinin idari tutuklu, 250'sinin çocuk, 86'sının da kadın olduğu aktarılan raporda, Gazze'ye yönelik saldırılarda 1584 Filistinlinin esir alındığı bilgisine yer verilerek bu rakamın Gazze'den alıkonularak İsrail ordusunun yönettiği kamplarda bulunanları içermediği ifade edildi.

Raporda, İsrail'in 93 gazeteciyi gözaltına aldığı, bu kişilerden 6'sının kadın olduğu ve 55'inin halen cezaevinde tutulduğuna işaret edilerek, 17'sinin idari tutukluluk kapsamında olduğu açıklandı.

Alıkonulan 20 kişi hayatını kaybetti

Raporda, "Gazze'den alıkonulduktan sonra kimlikleri açıklanan 20 kişi öldü. İşgal ordusu tarafından cezaevlerinde katledilerek henüz kimliği açıklanmayan onlarca kişi daha bulunuyor" bilgisi yer aldı. Ayrıca, İsrail'in öldürdüğü onlarca Gazzelinin cenazesine el koyarak ailelerine teslim edilmediği belirtildi.

Rapor göre, hapishanelerdeki Filistinlilere karşı baskılarını artıran İsrail, işkence ve kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvuruyor.

İdari tutukluluk

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin paylaştığı verilere göre, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden İsrail hapishanelerinde tutulan aralarında kadın ve çocukların da olduğu binlerce Filistinli "idari tutuklu" bulunuyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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