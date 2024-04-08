İsrail cezaevindeki Filistinli yazar Velid Dakka hayatını kaybetti

Filistin Esirler Cemiyeti ile FKÖ'ye bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 1986'dan bu yana İsrail cezaevlerinde tutulan kanser hastası yazar Velid Dakka'nın, Tel Aviv yakınlarındaki Assaf Harofeh Hastanesinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Filistin'deki Fetih Hareketi, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, Ulusal Girişim Hareketi ve Filistinli Esirler Cemiyeti, konuya ilişkin açıklama yaptı.

“Kasıtlı tıbbi ihmal”

Fetih Hareketinin açıklamasında, Velid Dakka'nın, cezaevi idaresinin kasıtlı tıbbi ihmali sonucunda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in, sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen Dakka'ya karşı uyguladığı ihmal, erteleme ve oyalama politikasının tam teşekküllü bir suç olduğu belirtildi.

İsrail'in, Dakka'nın serbest bırakılması yönündeki müdahaleleri, talepleri ve dilekçeleri görmezden geldiği ifade edilen açıklamada, Dakka'nın ölümünden tamamen İsrail sorumlu tutuldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hapishanede ölen Filistinli tutukluların sayısındaki artışın, İsrail rejiminin onayladığı misilleme icraatlarıyla tutukluların hayatını hedef almaya çalıştığını ortaya koyduğu aktarıldı.

“İşkence, taciz ve tıbbi ihmal uygulamaları”

Ulusal Girişim Hareketi de açıklamasında, Dakka’nın ölümünün, İsrail hapishanelerinde mahkumların maruz kaldığı işkence, taciz ve tıbbi ihmal uygulamaların somut örneği olduğunu belirtti.

Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada da Dakka'nın, İsrail'in öldürmek amacıyla ona karşı işlediği bir dizi "tıbbi suçtan sonra" hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, Dakka'nın, ölene kadar ardı ardına gelen tıbbi suçların yanı sıra en katı işkence, istismar, yoksunluk ve tecrit politikalarına maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısının 9 bin 400'ü aştığı, bunların 80'inin kadın, 200'den fazlasının çocuk ve 3 bin 660'tan fazlasının idari tutuklu olduğu belirtilen açıklamada, bu verilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlileri kapsamadığına işaret edildi.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısı 14'e ulaşırken, 1967'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı da 251'e yükseldi.

Velid Dakka hakkında 1961’de Beka El-Ğarbiye kasabasında doğdu, Filistinli yazar. 23 yaşındayken, 1986’da bir İsrail askerinin kaçırılması ve ölümüyle sonuçlanan operasyonun planlanmasına yardımcı olduğu iddiasıyla tutuklandı. İki yıl sonra suçlu bulunarak hapse mahkum edildi. Hapishanedeyken siyaset biliminde yüksek lisans yaptı. FHKC’li Dakka, hapishanede omurilik kanserine yakalandı. 62 yaşında hayatını kaybeden Dakka’nın “Zeytinyağının Sırrı” ve “Kılıçtaki Gizem” adlı kitapları Türkçeye de çevrilmişti.

(AS)