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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 22:13
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 23:15
2 dk Okuma

GAZZE'YE SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail: "Bu gece kara saldırıları genişleyecek"

İsrail Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari "Birliklerin bu gece kara operasyonlarını genişlet[mekte olduklarını] ve ordunun bütün sınırlarda hareket halinde olduğunu" söyledi.

Tel Aviv

Tel Aviv
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/israil-bu-gece-kara-saldirilari-genisleyecek.jpg
İsrail zırhlı birlikleri Gazze'de yığılıyor/lbc.co.uk

İsrail Ordu Sözcüsü, Cuma geç saatlerde kara operasyonlarının genişletildiğini ve askerin "tüm cephelerde hazır olduğunu" söyledi.

Açıklama, Gazze'ye yönelik bombardımanın arttığı ve bölgeye yönelik iletişim hatlarının kesilmesiyle eş zamanlı olarak geldi. 

İsrail ordusu işgal altındaki topraklara yönelik olarak dün ikinci zırhlı gece baskınını gerçekleştirmişti, sözcü ayrıca komandoların denizden kısa süren bir saldırı başlattığını söyledi.

"Bu gece operasyonlar genişleyecek"

Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari bu gelişmeler üzerine bilgi verirken "Son birkaç günde gerçekleştirilen saldırılara ek olarak, birlikler[in] bu gece kara operasyonlarını genişlet[mekte olduklarını]" ekledi. 

Tuğamiral ordunun bütün sınır boylarında hareket halinde olduğunu belirttikten sonra "Son saatlerde Gazze'deki saldırıları artırdık." dedi. "Hava kuvvetleri yeraltındaki hedeflere ve terörist altyapıya geniş çaplı saldırı gerçekleştiriyor." 

Tuğamiral Gazze sakinlerine bölgeyi terk ederek güneye gitmeleri emrini de tekrarladı. 

Kara harekatı ne zaman?

Hamas saldırısı üzerinden üç hafta geçmiş olmasına ve İsrailli siyasetçilerin Hamas'ın yurttaşlarına bir kez daha zarar verme yeteneğini yok etmeye ant içmelerine ve ordunun yüz binlerce ihtiyatı silah altına çağırmış olmasına karşın başlayacağı söylenen büyük operasyon henüz başlamadı. 

Bunun yerine ordu hava kuvvetleriyle Gazze Şeridi'ni vuruyor, Hamas'ı hedef aldığı iddiasıyla yaklaşık 7 bin insanı öldürüyor. 

Saldırılar, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için İsrail nezdinde girişimde bulunan ülkelerde bir insani felaketin gelmekte olduğu korkusuna yol açıyor. 

İsrail hükümeti Hamas'ı paramparça edeceğine ant içerken Binyamin Netanyahu da tüm Hamas savaşçılarının "yok edileceğini" ileri sürdü. 

Ateşkes çağrıları yükseliyor

Çatışma dünya çapında gerilim üretmeye devam ediyor. 

Birleşik Krallık'taki haber kanallarından lbc.co.uk Başkan Keir Starmer yardım ulaştırmak için çatışmaya ara verilmesi talebiyle yetinirken, İşçi Partili siyasetçilerin ateşkes çağrısında bulunmaya başladıklarını duyurdu. 

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Manchester Büyükşehir Belediye Başkanı Andy Burnham ve İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar da şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. 

(AEK)

İsrail Gazze kara harekati
bu haberin uzantıları
İSRAİL SALDIRISI GENİŞLİYOR
İsrail Gazze'ye ateş yağdırmaya başladı
27 Ekim 2023
/haber/israil-gazze-ye-ates-yagdirmaya-basladi-287092
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