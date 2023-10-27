İsrail: "Bu gece kara saldırıları genişleyecek"

İsrail Ordu Sözcüsü, Cuma geç saatlerde kara operasyonlarının genişletildiğini ve askerin "tüm cephelerde hazır olduğunu" söyledi.

Açıklama, Gazze'ye yönelik bombardımanın arttığı ve bölgeye yönelik iletişim hatlarının kesilmesiyle eş zamanlı olarak geldi.

İsrail ordusu işgal altındaki topraklara yönelik olarak dün ikinci zırhlı gece baskınını gerçekleştirmişti, sözcü ayrıca komandoların denizden kısa süren bir saldırı başlattığını söyledi.

"Bu gece operasyonlar genişleyecek"

Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari bu gelişmeler üzerine bilgi verirken "Son birkaç günde gerçekleştirilen saldırılara ek olarak, birlikler[in] bu gece kara operasyonlarını genişlet[mekte olduklarını]" ekledi.

Tuğamiral ordunun bütün sınır boylarında hareket halinde olduğunu belirttikten sonra "Son saatlerde Gazze'deki saldırıları artırdık." dedi. "Hava kuvvetleri yeraltındaki hedeflere ve terörist altyapıya geniş çaplı saldırı gerçekleştiriyor."

Tuğamiral Gazze sakinlerine bölgeyi terk ederek güneye gitmeleri emrini de tekrarladı.

Kara harekatı ne zaman?

Hamas saldırısı üzerinden üç hafta geçmiş olmasına ve İsrailli siyasetçilerin Hamas'ın yurttaşlarına bir kez daha zarar verme yeteneğini yok etmeye ant içmelerine ve ordunun yüz binlerce ihtiyatı silah altına çağırmış olmasına karşın başlayacağı söylenen büyük operasyon henüz başlamadı.

Bunun yerine ordu hava kuvvetleriyle Gazze Şeridi'ni vuruyor, Hamas'ı hedef aldığı iddiasıyla yaklaşık 7 bin insanı öldürüyor.

Saldırılar, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için İsrail nezdinde girişimde bulunan ülkelerde bir insani felaketin gelmekte olduğu korkusuna yol açıyor.

İsrail hükümeti Hamas'ı paramparça edeceğine ant içerken Binyamin Netanyahu da tüm Hamas savaşçılarının "yok edileceğini" ileri sürdü.

Ateşkes çağrıları yükseliyor

Çatışma dünya çapında gerilim üretmeye devam ediyor.

Birleşik Krallık'taki haber kanallarından lbc.co.uk Başkan Keir Starmer yardım ulaştırmak için çatışmaya ara verilmesi talebiyle yetinirken, İşçi Partili siyasetçilerin ateşkes çağrısında bulunmaya başladıklarını duyurdu.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Manchester Büyükşehir Belediye Başkanı Andy Burnham ve İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar da şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

(AEK)