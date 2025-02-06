İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden (UNHRC) çekildiğini açıkladı.

Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

UNHRC'nin "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde şeytanlaştırdığını" iddia eden Saar, konseyi "antisemitik" olmakla suçladı.

Saar, İsrail'in ayrımcılığa uğradığını ve konseyden çekildiklerini açıkladı.

Trump, kararnameyi 5 Şubat'ta imzalamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken başkanlık kararnamesini 5 Şubat’ta imzalamıştı.

Trump, BM'yi "iyi yönetilmemekle" eleştirdi ve ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekileceğini duyurdu.

UNRWA'ya sağlanan finansmanı kalıcı olarak donduran Trump, BM kültür ajansı UNESCO'nun da gözden geçirilmesini emretti.

Joe Biden yönetimi ise daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.

50 bin insan öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir gün sonra yaptığı açıklamada, Gazze'deki yıkımın tarifinin mümkün olmadığını söylemişti.

Yüzde 70'i kadın ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 50 bin kişinin öldürüldüğünü belirten Guterres, aynı zamanda sivil altyapının da yok edildiğini belirtmişti.

Guterres, nüfusun büyük çoğunluğunun tekrar tekrar yerinden edildiğini, açlık ve hastalıklarla karşı karşıya kaldığını, çocukların bir yıldan uzun süredir eğitimden uzak olduğunu dile getirmişti.

(RT)