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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2024 13:47
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2024 13:48
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İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres’i “istenmeyen kişi” ilan etti

“Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor” diyen BM Genel Sekreteri Guterres’in, İran’ın saldırısını kınamadığı gerekçesiyle İsrail’e girişi yasaklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres’i “istenmeyen kişi” ilan etti

İsrail, Ortadoğu’da gerilimin acilen düşürülmesi çağrısı yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i “istenmeyen kişi” ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.

Guardian’ın haberine göre, İsrail, Guterres'in “BM tarihinde bir leke” olarak anılacağını söyledi.

“Hamas’ı ‘terör örgütü’ ilan etmedi”

Kararı sosyal medya hesabından açıklayan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz şunları söyledi:

“Bugün BM genel sekreteri Antonio Guterres'i İsrail'de istenmeyen kişi ilan ettim ve ülkeye girişini yasakladım. İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını dünyadaki hemen hemen her ülkenin yaptığı gibi net bir şekilde kınayamayan hiç kimse, İsrail topraklarına adım atmayı hak etmiyor. Bu, Hamas'ın katillerinin 7 Ekim'de işlediği katliamı ve cinsel vahşeti henüz kınamamış, onları terör örgütü ilan etme çabasına da öncülük etmemiş bir genel sekreterdir.

Hamas'tan, Hizbullah'tan, Husilerden ve şimdi de küresel terörün ana gemisi olan İran'dan teröristlere, tecavüzcülere ve katillere destek veren bir genel sekreter, BM tarihinde bir leke olarak hatırlanacak. İsrail, Antonio Guterres olsa da olmasa da vatandaşlarını savunmaya ve ulusal onurunu korumaya devam edecek.”

Filistin halkını savunmuştu

7 Ekim 2023'teki saldırıyla ilgili Guterres şunları söylemişti:

“Hamas'ın İsrail'de gerçekleştirdiği korkunç ve benzeri görülmemiş 7 Ekim terör eylemlerini tartışmasız bir şekilde kınadım. Hiçbir şey sivillerin kasten öldürülmesini, yaralanmasını ve kaçırılmasını ya da sivil hedeflere roket atılmasını haklı gösteremez. Tüm rehinelere insanca davranılmalı, derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır.

Hamas'ın saldırılarının bir boşlukta gerçekleşmediğini kabul etmek de önemli. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor.”

Guterres, “Filistinlilerin topraklarının sürekli olarak yerleşim yerleri tarafından yok edildiğini ve şiddete maruz kaldığını gördüklerini; ekonomilerinin yerle bir edildiğini; insanları yerinden edildiğini ve evlerinin yıkıldığını söylemişti: “Ancak Filistin halkının şikâyetleri Hamas'ın korkunç saldırılarını haklı gösteremez. Ve bu korkunç saldırılar Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez.”

BM geçen ay, İsrail'in Batı Şeria topraklarındaki yaklaşık altmış yıldır sürdürdüğü işgaline son vermesi çağrısında bulunan, bağlayıcı olmayan bir önergeyi yüksek çoğunlukla desteklemişti.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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