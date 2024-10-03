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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 08:19
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 08:30
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İsrail, Beyrut’a hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 46 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, Beyrut’a hava saldırısı düzenledi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.

4 hava saldırısı

AA’nın haberine göre, İsrail dün gece Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.

Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.

İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere "hassas saldırılar" düzenlediğini ifade etti. Adraee, saldırılarla ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.

Bu son saldırılarda da 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişinin öldüğü, 9 bin 290 kişinin yaralandığı, 1 milyon 200 bin kişinin ise bombardımanlar nedeniyle yerinden edildiği ifade edildi.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı
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