İsrail, Beyrut'un merkezini ikinci kez bombaladı: En az 22 ölü, 117 yaralı

İsrail ordusu, dün gece (10 Ekim) Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezinde, Ras el-Nabaa ile El-Nuveyri bölgeleri arasındaki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Beyrut merkezli El-Meyadin televizyonuna göre, bu yoğun nüfuslu bölgede hedef alınan bina tamamen yıkıldı, çevredeki diğer binalar ve araçlarda da hasar meydana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 117 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Beyrut’un güney banliyösünü hedef alıyor. Son saldırı ise Beyrut’un merkezine düzenlenen ikinci hava saldırısı oldu.

Daha önce, 29 Eylül’de, İsrail ordusu Beyrut’un merkezindeki Kola Mahallesi’nde bir binayı bombalamış ve bu saldırıda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi üç kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberinde, saldırının hedefinde Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Vefik Safa’nın olduğu iddia edildi.

Haberde ayrıca Safa’nın, suikasta uğrayan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın kayınbiraderi olduğu belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera’ye konuşan Hizbullah’tan üst düzey bir kaynak, Vefik Safa’nın saldırıdan sağ kurtulduğunu söyledi.

İsrail makamları ise Safa’nın hedef alındığı yönündeki iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail’in Lübnan saldırıları

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023’te başlayan düşük yoğunluklu çatışmalar, eylül ayı itibarıyla tam ölçekli bir savaşa doğru ilerliyor.

İsrail ordusu, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından Hizbullah’ın askeri liderlerini hedef alan suikastlar düzenledi ve 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyine ve doğusuna yoğun hava saldırıları başlattı. 27 Eylül’de ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut’a düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldü. Buna karşın Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül’den beri 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 169 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı ve bombardımanlar nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, “İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 118 bin kişi, 778 sığınma merkezine yerleştirildi. Yerinden edilenlerin gerçek sayısı bundan çok daha fazla ve bir milyona ulaşması mümkün” dedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.