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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2024 11:39
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2024 11:46
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İsrail, Beyrut'a 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, 12 Kasım'dan bu yana her gün hava saldırıları düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Beyrut kentinin yüksekten görünümü. Şehrin ortasında bir duman yükseliyor. Bombanın ardından sonra çıkan duman olduğu anlaşılıyor.
*İsrail'in Beyrut'a 14 Kasım'da yaptığı saldırı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine art arda 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk Mahallesini hedef aldığını ve saldırıların çok şiddetli olduğunu bildirdi.

Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.

Saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından 2 harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek işaretli bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.

(AD)

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İstanbul
İsrail
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