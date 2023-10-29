İsrail Berlin’de protesto edildi: Savaşı durdurun
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 28 Ekim Cumartesi günü Berlin Hauptbahnhof'ta (Merkez İstasyon) protesto edildi.
Filistin’e destek olmak isteyenler, Federal Hükümet’in İsrail'e verdiği desteği eleştirdi, ”savaşı durdurun" çağrısı yaptı.
Talepler
Berlin Barış Koordinasyonu'nun düzenlediği gösteride savaşın durdurulması için Almanya Federal Hükümeti'ne yönelik şu somut talepler sıralandı:
- Tüm çatışmaların derhal durdurulması ve tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunun.
- Gazze halkına insani yardım malzemeleri sağlayın.
- Tüm diplomatik gücünüzle barış müzakerelerinin başlamasını teşvik edin.
- Uluslararası hukukun üstün gelmesine yardımcı olun.
- Almanya'da demokratikleşme aşınmasını durdurun.
- İfade özgürlüğü tanıyın.
- Temel haklarımızda erozyona dur deyin.
Filistinlilerin de katıldığı gösteride Die Linke ve Almanya Komünist Partisi üyeleri yer aldı.
Sıklıkla "Özgür Filistin" sloganlarının atıldığı gösteri, Filistin'le dayanışma mücadelesinin önde gelen isimlerinden Dr. Ismail Al Baz, Orta Doğu'da Adil Bir Barış için Yahudilerin Sesi'nden Eliana Ben David ve Orta Doğu uzmanı Karin Kulow'un konuşmalarının ardından Mahmoud Fayoumi'nin müzik dinletisiyle sona erdi.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(DS/EMK)