ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023 09:57
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2023 09:59
1 dk Okuma

İsrail Berlin’de protesto edildi: Savaşı durdurun

Filistinlilerin de katıldığı gösteride Die Linke ve Almanya Komünist Partisi'nden üyeleri de yer aldı.

Diyar Saraçoğlu

Diyar Saraçoğlu

Diyar Saraçoğlu

Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/29/israil-berlinde-protesto-edildi-savasi-durdurun.jpg
Diyar Saraçoğlu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 28 Ekim Cumartesi günü Berlin Hauptbahnhof'ta (Merkez İstasyon) protesto edildi. 

Filistin’e destek olmak isteyenler, Federal Hükümet’in İsrail'e verdiği desteği eleştirdi, ”savaşı durdurun" çağrısı yaptı. 

Talepler

Berlin Barış Koordinasyonu'nun düzenlediği gösteride savaşın durdurulması için Almanya Federal Hükümeti'ne yönelik şu somut talepler sıralandı:

      - Tüm çatışmaların derhal durdurulması ve tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunun.

      - Gazze halkına insani yardım malzemeleri sağlayın.

      - Tüm diplomatik gücünüzle barış müzakerelerinin başlamasını teşvik edin.

      - Uluslararası hukukun üstün gelmesine yardımcı olun.

      - Almanya'da demokratikleşme aşınmasını durdurun.

      - İfade özgürlüğü tanıyın.

      - Temel haklarımızda erozyona dur deyin.

Filistinlilerin de katıldığı gösteride Die Linke ve Almanya Komünist Partisi üyeleri yer aldı. 

Sıklıkla "Özgür Filistin" sloganlarının atıldığı gösteri, Filistin'le dayanışma mücadelesinin önde gelen isimlerinden Dr. Ismail Al Baz, Orta Doğu'da Adil Bir Barış için Yahudilerin Sesi'nden Eliana Ben David ve Orta Doğu uzmanı Karin Kulow'un konuşmalarının ardından Mahmoud Fayoumi'nin müzik dinletisiyle sona erdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(DS/EMK)

Filistin-İsrail Savaşı filistin-israil sorunu
Diyar Saraçoğlu
Diyar Saraçoğlu
tüm yazıları
Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak",...

Yazar ve çevirmen. Medya, bilişim ve kolektif hareketler ile ilgileniyor. "Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş", "Maske ve Bayrak", "Gazetecilik Saldırı Altında", "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak", "Kadın Gazeteciler İçin Güvenlik El Kitabı", "Ne Yapmalı...?" çevirdiği kitaplar arasında. Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu.

Devamını Göster
diğer yazıları
17. KARABURUN BİLİM KONGRESİ
"Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar"
6 Eylül 2023
"Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar"
Dikmeceliler: Direnmekte ısrarlıyız ve kazanacağız
27 Ağustos 2023
Dikmeceliler: Direnmekte ısrarlıyız ve kazanacağız
Akbelen'de yine jandarma müdahalesi: Seyyar tuvalete barikat
13 Ağustos 2023
Akbelen'de yine jandarma müdahalesi: Seyyar tuvalete barikat
Validebağ Gönüllüleri Akbelen’de: Birbirimizden başka gücümüz yok
5 Ağustos 2023
Validebağ Gönüllüleri Akbelen’de: Birbirimizden başka gücümüz yok
Akbelen'de jandarma su tankerini engellemek istedi, direniş kazandı
4 Ağustos 2023
Akbelen'de jandarma su tankerini engellemek istedi, direniş kazandı
Sayfa Başına Git