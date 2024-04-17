İsrail, Batı Şeria’da yerleşim kurmak için 64 dönüm araziye el koyuyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde yeni yerleşim bölgesi inşa etmek amacıyla Filistinlilere ait 64 dönüm araziye el koyma kararı aldı.

El-Halil Belediyesi yaptığı açıklamada, İsrail işgal makamlarının, kentin kuzeyindeki el-Buveyra bölgesinde Filistin vatandaşlarına ait 64 dönüm araziye el koymak üzere askeri bir karar çıkardığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde savaşın büyük bir hızla devam ettiği bir süreçte kararın çıktığına dikkat çekilen açıklamada, arazinin yasa dışı Yahudi yerleşimciler için yeni yerler inşa edilmek amacıyla kullanılacağı vurgulandı.

“8 bin Filistinliyi göç ettirme hazırlığı”

El-Halil Belediyesi, bu askeri karar ile bölgedeki 8 bin kişiden oluşan Filistin nüfusunun da zorla göç ettirilmek üzere bir hazırlık yapıldığını belirterek, bölgedeki 800 dönümlük araziye el konulacağı uyarısında bulundu.

Kararın ardından Halil kentindeki resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları yaptıkları toplantıda, meselenin hukuki olarak yakından takip edilmesi ve bölgede durumları patlama noktasına getiren açık ihlallerin acilen durması için derhal müdahale edilmesi çağrısı yaptı.

Britanya’dan Batı Şeria için soruşturma çağrısı Britanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i Batı Şeria'daki şiddet olaylarını şeffaf biçimde soruşturmaya ve bölgede sükuneti sağlamaya çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son üç gündür Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarının şok edici ve endişe verici seviyede olduğu belirtildi. Olayların 14 yaşındaki bir İsraillinin öldürülmesiyle başladığı kaydedilen açıklamada, "Aşırılık yanlısı yasa dışı yerleşimcilerin saldırıları sonucunda Jihad Abu Alia, Omar Ahmad Abdulghani Hamed, Abdulrahman Fadel ve Muhammed Jame öldürülmüş, 75 kişi yaralanmış ve konutlar zarar görmüştür" dendi. "Sivillere yönelik bu tür şiddet olayları tamamen kabul edilemez ve hemen durdurulmalı" açıklamasını yapan Bakanlık, Britanya’nın Batı Şeria'daki barış ve istikrarın sağlanmasında kararlı olduğu belirterek "Öölümler ve olaylar bu kritik dönemde Batı Şeria'daki ve daha geniş bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. İsrail kurumlarının sükuneti sağlaması ve yaşanan ölümlerle ilgili hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi, şiddet olaylarının faillerini adalet karşısına çıkarıp yaptıklarının hesabını sorması hayati öneme sahiptir" dedi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'da yerleşimciler ile İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırılarına dair açıklama yapmış ve geçen cumadan bu yana 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, en az 75 kişinin yaralandığını belirtmişti. Açıklamada, yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu bilgisine yer verilmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)