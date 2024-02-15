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Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 16:16
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2024 16:17
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İsrail, Batı Şeria ve Kudüs’te 7 bin 40 Filistinliyi gözaltına aldı

"7 Ekim'den beri İsrail'de gözaltına alınanların toplam sayısı 7 bin 40'a yükseldi. Bu kişiler arasında evlerinden, askeri kontrol noktalarından alıkonulanlar, baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve rehin tutulanlar da bulunuyor."

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, Batı Şeria ve Kudüs’te 7 bin 40 Filistinliyi gözaltına aldı
Fotoğraf: AA

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin çarşamba gününden bu yana Batı Şeria'daki Beytüllahim, Tulkerm, Nablus ve Cenin bölgelerinde 20 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı:

"7 Ekim'den beri İsrail'de gözaltına alınanların toplam sayısı 7 bin 40'a yükseldi. Bu kişiler arasında evlerinden, askeri kontrol noktalarından alıkonulanlar, baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve rehin tutulanlar da bulunuyor."

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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