İsrail, Batı Şeria ve Kudüs’te 263 kişiyi öldürdü

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te 263 Filistinli öldürüldü, en az 3 bin 200 kişi yaralandı.

AA’dan Kays Ebu Semra’nın haberine göre, Gazze'yi hedef alan yoğun bombardımanın başladığı 7 Ekim sonrası İsrail, eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e de saldırılar düzenledi.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den beri abluka altındaki bölgede, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

Bu yıl 471 kişi öldürüldü

İş makineleri ve dozerler eşliğinde çok sayıda askeri araçla Batı Şeria'daki şehir, kasaba ve evlere baskın yapan İsrail güçleri ile buna engel olmak isteyen Filistinliler arasında sık sık şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Gerilimin arttığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 263'e çıktı, yaralı sayısı 3 bin 200'ü geçti. Son can kayıplarıyla Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu yıl içinde öldürülen Filistinlilerin sayısı 471 oldu.

Mülteci kamplarına baskınlar

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınları, son dönemde bölgenin kuzeyindeki Cenin, Nur Şems, Tulkerem, Balata, Asker mülteci kampları ile doğuda yer alan Akabe Cebr ve güneydeki El-Arub ve Ed-Dehişe mülteci kamplarında yoğunlaştı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, 5 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Batı Şeria'da hastane, sağlık merkezi, ambulans ve acil durum ekiplerine yönelik ihlallerinin arttığını, hastaneleri hedef aldığını ya da etrafını kuşatarak yaralıları gözaltına aldığını belirtti.

Elektrik, su ve iletişim hatları tahrip edildi

İsrail güçleri özellikle Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarına düzenlediği onlarca baskında, bölgedeki evler, dükkanlar ve altyapıda büyük tahribata yol açtı. İsrail'e ait iş makinaları ve dozerleri girdikleri yerlerde ana yolları kazarak altyapıya büyük zarar verirken, elektrik, su ve iletişim hatlarını da tahrip ediyor.

Yerleşimcilerden 610 ihlal

Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdüren İsrail, ayrıca bölgedeki yerleşimcileri de silahlandırıyor. Çok sayıda Filistinli zorla yerinden ediliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, 7 Ekim'den bu yana yerleşimcilerin Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik 610 ihlal tespit edildi.

Filistinlilere ait evlere, mülklerine ve tarım arazilerine saldırı düzenleyen yerleşimciler, Filistinlileri darp edip araçlarına ve mülklerine zarar veriyor.

Son dönemde Batı Şeria'da, 388'i çocuk, 1014 kişiden oluşan 143 Filistinli ailenin, "yerleşimci şiddeti" nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

3 bin 580 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltılar da arttı.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana bölgede 3 bin 580 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail hapishanelerinde şu an 166'sı çocuk toplam 7 bin 800 Filistinli bulunuyor. İçlerinden 2 bin 873'ü “idari tutuklu”.

“İdari tutukluluk” uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin alıkoyması anlamına geliyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar uzatılabiliyor.

Bariyerler ve artan kontrol noktaları

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki kentlerin girişlerine toprak, beton ve demir bariyerler kurarak, şehirler arasındaki bağlantıları da kesiyor.

Batı Şeria'da çok sayıda kontrol noktası oluşturan ve bazı girişleri toprakla kapatan İsrail askerleri, bölgelere giriş çıkışları engelliyor.

Ana yolların kapatılması nedeniyle Filistinliler, dolambaçlı ve asfaltsız yollardan geçerek iş yerlerine ulaşmak için uzun saatler harcıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)