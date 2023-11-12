İsrail, Batı Şeria'da ikisi çocuk 40 Filistinliyi gözaltına aldı

srail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında iki çocuğun olduğu 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu operasyonlarda, ikisi çocuk en az 40 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınanlardan 20'sinin El Halil kentinden olduğu açıklandı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 470'e çıktığı kaydedildi.

(EMK)